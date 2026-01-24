Alcalde destaca que la investigación concluye que "no existen los delitos de pedofilia" que preocuparon en San Fernando

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, en una entrevista con Europa Press - RICARDO RUBIO -EUROPA PRESS

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha afirmado que lo que se desprende de la investigación policial de momento es que "no existen los delitos de pedofilia" por parte de una pareja de hermanos que causaron una preocupación en la ciudad "azuzada" por Vox.

Así lo ha destacado el regidor en una entrevista con Europa Press en la que ha explicado que esta conclusión ha sido trasladada al Ayuntamiento por parte de los agentes de policía que investigan la situación desde que hace unas semanas apareciera el municipio lleno de carteles en los que se acusaba a una pareja de hermanos de pederastia.

"Se ha iniciado una investigación y desde el Ayuntamiento lo que pedimos a todo el mundo es prudencia, que se deje a la policía investigar, que se deje actuar a Policía Local", ha apelado Javier Corpa, quien ha mostrado su "respeto a cualquier manifestación" como la que tendrá lugar este domingo en la Plaza de España y de la que se desconocen los convocantes.

El regidor ha explicado que desde que tuvieron conocimiento "hace más de 10 días" de la alarma social que se estaba gestando empezaron a trabajar de la mano con Policía Local.

Así, ha recordado que ante las publicaciones de los vecinos de la localidad que estaban "lógicamente alerta, preocupados por la situación" lo pusieron en conocimiento de la Unidad de Familia de Policía Local.

Considera que la preocupación en la localidad ha sido "politizada" por el único concejal que tiene Vox en el municipio, Jesús Fernández, quien, ha reprochado, se ha "erigido como portavoz de los vecinos".

Corpa ha insistido en que es importante ser "respetuosos" porque se trata de una investigación que sigue en curso y ha destacado que han implementado medidas para tranquilizar el ambiente en el pueblo y dar serenidad a las familias. Policía Local y Nacional han hablado con los directores de los centros educativos para trasladarles esta información, con una representación de familias preocupadas por esta alarma social y también con el tejido social.

"Hay que tener mucha prudencia y mucha cautela con estos asuntos que generan tanta alarma social. (...) Por parte de Policía Local y Policía Nacional se está haciendo un grandísimo trabajo y esto no puede derivar en un Torre-Pacheco. Perdónenme la comparación, pero eso es lo que están buscando algunos", ha concluido el alcalde de San Fernando de Henares.

Por su parte, las asociaciones de Vecinos Jarama y Asociación Vecinal Parque Henares han remarcado en sendos comunicados su confianza en la labor policial y han explicado que en las reuniones que han mantenido con los agentes les han transmitido que no han encontrado en sus redes sociales indicios de delitos de pedofilia "por el que tengan que intervenir". Tampoco han localizado ninguna "petición de extradición por parte de nadie", como sostenían los carteles difundidos en el municipio.