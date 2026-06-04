El alcalde de Leganés reivindica una ciudad "en marcha" y que "avanza"

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco - CANAL 33

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha defendido este miércoles que la ciudad "está en marcha" y que, tras tres años de gestión, está "mejor" que cuando llegó a la Alcaldía; al tiempo que ha anunciado que las obras del complejo deportivo de Solagua comenzarán antes de que acabe este año.

En una entrevista anoche en Canal 33 TV, recogida por Europa Press, Recuenco ha asegurado que es importante saber "dónde estábamos" y "lo que hemos evolucionado", destacando que cuando llegó al Gobierno municipal encontró teatros cerrados, servicios sociales sin firma, personas vulnerables que no recibían sus ayudas por falta de técnicos, escuelas infantiles sin profesores y proyectos bloqueados.

Frente a ello, ha señalado que en estos tres años se ha completado la plantilla necesaria en el Centro de Tratamiento de Adicciones, se han dotado de profesores las escuelas infantiles y la Escuela-Conservatorio de Música, y se han impulsado infraestructuras como dos centros cívicos, uno ya terminado y otro cuyas obras comenzarán antes de que finalice el año.

En materia deportiva, el alcalde ha destacado el complejo deportivo de Leganés Norte y el de Solagua, cuya obra ya está licitada y adjudicada. "Ya está financiado y se iban a comenzar las obras antes de que acabe este año", ha afirmado, subrayando que será "una referencia en la zona sur" y que contará también con hostelería.

CUESTIÓN DE CONFIANZA Y PRESUPUESTOS

Preguntado por la situación política municipal y por la cuestión de confianza vinculada a los presupuestos, Recuenco ha señalado que la oposición en Leganés está formada por PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox, y ha asegurado que esos grupos "se unen" para bloquear las cuentas.

El alcalde ha explicado que el Gobierno local citó a los grupos para reuniones con el objetivo de que aportaran propuestas y negociar, al ser consciente de que gobierna en minoría. Según ha indicado, algunos grupos "ni comparecen" en esas reuniones y otros comparecen, "pero no hacen nada".

"La oposición se une para bloquearlo y votar en contra", ha dicho el entrevistado sobre el presupuesto, defendiendo que se trata de mejoras que "van a ayudar a la ciudad". También ha comparado esta situación con el Gobierno de España y ha señalado que, a diferencia del presidente Pedro Sánchez, su Ejecutivo municipal considera necesario presentar un presupuesto.

Recuenco ha explicado que la ley de Haciendas Locales permite al alcalde vincular su puesto a una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos. En ese escenario, si la oposición vota en contra, dispone de un mes para presentar una alternativa a la Alcaldía y, si no lo hace, las cuentas quedan aprobadas, como ocurrió el año pasado.

Sobre las críticas de la oposición por falta de transparencia y dudas técnicas en las cuentas, el regidor ha respondido que son "excusas" y ha defendido que los informes son favorables. "No nos hubiesen dejado presentar ese presupuesto en el Pleno Municipal si no hubiesen tenido los informes favorables", ha señalado, citando los informes de planificación económica, intervención y jurídico.

VIVIENDA Y PROYECTO PUERTA DE MADRID

En materia de vivienda, el alcalde ha afirmado que el Ayuntamiento trabaja en tres líneas. La primera son las 350 viviendas que están "a punto", unas de entregarse y otras de terminarse, a través de la empresa pública.

La segunda línea pasa por lanzar un concurso en suelos dotacionales, gracias a la ley de la Comunidad de Madrid, para impulsar 650 viviendas en régimen de alquiler. La tercera es el proyecto Puerta de Madrid, que ha definido como una actuación a medio o largo plazo.

Sobre este último proyecto, Recuenco ha explicado que el anterior equipo de gobierno había decidido liquidar el consorcio de Leganés Norte y que el actual Ejecutivo ha optado por retomarlo junto a la Comunidad de Madrid, con un 60% de participación autonómica y un 40% municipal, para hacer viviendas protegidas.

El alcalde ha advertido de que los plazos son largos y que, "yendo todo bien", se habla de entre seis y ocho años para poder tener esas viviendas. "El que no siembre en un momento determinado no va a tener cosecha que recoger", ha señalado, defendiendo que su objetivo es iniciar ahora los trabajos para que en las próximas legislaturas puedan recogerse esas viviendas.

MAYORES, RESIDENCIA Y PLAN 40/40

Sobre la residencia y centro de día prevista en Leganés dentro del plan 40/40 de la Comunidad, Recuenco ha señalado que la ciudad, con en torno a un 35% de población mayor, necesita estas infraestructuras.

En este punto, ha defendido la rapidez del actual Gobierno local en la cesión de parcelas a la Comunidad, asegurando que la cesión del suelo para la residencia se ha tardado "un mes" y la del nuevo instituto "un mes y medio". "Voluntad. Es que esa es la diferencia", ha afirmado.

Recuenco ha contrapuesto esta actuación con la del anterior Gobierno municipal, al que ha acusado de utilizar la institución para criticar al Gobierno regional diciendo que no invertía en la ciudad. Según ha señalado, la clave está en ceder los terrenos para que la administración regional pueda realizar las inversiones.

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Preguntado por los principales temas de ciudad, Recuenco ha señalado la limpieza, la seguridad y el deporte. Sobre la limpieza, ha reconocido que "siempre hay que mejorar", pero ha defendido que se ha avanzado respecto al contrato que se encontraron gracias a la cuestión de confianza, con más recursos económicos y un mayor servicio.

No obstante, ha insistido en la necesidad de concienciación ciudadana. "No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia", ha apuntado, explicando que asociaciones vecinales le han trasladado la conveniencia de hacer campañas de concienciación, informar más a los vecinos y establecer horarios.

En seguridad, el regidor ha afirmado que Leganés está diez puntos por debajo de la media regional en índice de criminalidad y ha sostenido que son "datos objetivos" que permiten decir que Leganés es una ciudad segura, aunque "no hay que bajar nunca la guardia".

También se ha referido a controles realizados en el entorno de La Cubierta en colaboración con Policía Nacional y Local, señalando que en los últimos se han detectado sobre todo infracciones civiles, como orinar en la calle, o alguna tenencia de sustancias. En todo caso, ha insistido en que hay que seguir controlando.

EL DEPORTE COMO "ORGULLO DE LA CIUDAD"

En cuanto al deporte, Recuenco ha destacado que más de 60.000 personas utilizan las instalaciones municipales para hacer deporte y ha defendido la apuesta por dos complejos deportivos en esta legislatura para ofrecer más espacio a entidades deportivas y vecinos. Además, ha avanzado inversiones en nuevas infraestructuras para gimnasia y natación y actuaciones en las pistas de pádel del Carrascal, La Fortuna y Olimpia, incluidas en los presupuestos sometidos a cuestión de confianza. "No es una gran obra, no es una gran infraestructura, pero hay que hacerlo", ha señalado.

El alcalde ha subrayado que muchas veces se habla de las nuevas instalaciones, pero ha recordado que también es necesario invertir en el mantenimiento y renovación de las ya existentes.

Por último, el alcalde ha invitado a conocer Leganés, una ciudad que en 2026 cumplirá 400 años como villa, y ha destacado su museo de esculturas, el reloj de autómatas "más grande de Europa" y sus más de 6,5 millones de metros de zonas verdes urbanas.