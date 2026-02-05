PP de Madrid dice que la concejala de Móstoles les negó acoso por parte del alcalde: "No se presionó a nadie"

El diputado y secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado este jueves que la concejala de Móstoles les negó que hubiera ningún caso de acoso por parte del alcalde, Manuel Bautista, y ha afirmado que en el partido no se "presionó a nadie para tapar absolutamente nada" en una denuncia que se presentó "como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal".

Así lo ha expresado en la antesala del Pleno de la Asamblea, donde ha asegurado que el PP mantuvo "un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia" y mantiene "la presunción de inocencia de cualquier persona", después de la noticia publicada por 'El País' que asegura que el partido a nivel regional "presionó" a una edil de Móstoles para que no hiciera público el acoso que aseguraba estar sufriendo por parte del regidor y que elevó al seno del partido.

"Sí recuerdo decir y preguntar literalmente si estábamos hablando de un caso de acoso o de abuso y se me negó", ha afirmado el 'número dos' del PP de Madrid.