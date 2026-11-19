Vecinos de Parla se concentran frente al Ayuntamiento por el asesinato de una mujer a manos de su pareja- AYUNTAMIENTO DE PARLA

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha trasladado el "dolor" de toda la ciudad por el asesinato machista de María Jesús, una vecina de 47 años presuntamente asesinada por su pareja, y ha llamado a no caer en la "indiferencia" ante la violencia contra las mujeres.

"Hoy Parla está golpeada por un hecho terrible, el asesinato machista de María Jesús, una vecina de 47 años", ha expresado el regidor en un mensaje publicado en la red social 'X', en el que ha lamentado la conmoción que ha provocado este crimen en el municipio.

En este sentido, Jurado ha subrayado que no se habla únicamente de una víctima y de una familia destrozada, sino de una violencia que "atraviesa a toda la sociedad" y que genera "miedo, dolor y una enorme sensación de impotencia en una ciudad entera".

Asimismo, el alcalde ha querido trasladar todo su "cariño y apoyo" al hijo de la víctima, a su familia, a sus seres queridos y a todas las personas que están sufriendo esta pérdida.

"Frente a la violencia machista no puede haber indiferencia", ha recalcado Jurado, quien ha insistido en la necesidad de seguir trabajando desde las instituciones, la educación y el conjunto de la sociedad para "prevenir, proteger y acompañar".

El regidor ha concluido su mensaje asegurando que Parla está "de luto, unida en el dolor, pero también en el rechazo firme a la violencia contra las mujeres".

DETENIDO UN HOMBRE DE 62 AÑOS

Los hechos ocurrieron este miércoles sobre las 22.10 horas en una vivienda situada en el número 10 de la calle Getafe de Parla, donde agentes de la Policía Nacional encontraron a la mujer con varias heridas por arma blanca. Los sanitarios del Summa 112 desplazados hasta el lugar únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 62 años, pareja de la víctima, que había llamado a las autoridades para informar de lo ocurrido y que se entregó a la llegada de los agentes.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos sobre este presunto crimen machista que, de confirmarse, elevaría a 46 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año y a siete las víctimas registradas en la Comunidad de Madrid durante 2026.