El alcalde de Pinto defiende que cierre del centro de menores no es "racismo" sino "máximo respeto a la legalidad"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, hoy en una visita al municipio de Pinto junto al alcalde, Salomón Aguado. - PP DE MADRID

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado, ha defendido este viernes que el cierre del centro de menores en la localidad no es "racismo" sino "máximo respeto a la legalidad municipal vigente", además de criticar que el Gobierno de la nación "mencantilice" a estos jóvenes.

Lo ha señalado así junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en una visita esta mañana a la localidad, después de que a comienzos de esta semana el Ayuntamiento de Pinto ordenara la suspensión inmediata de la actividad de un centro de menores extranjeros no acompañados tras requerir su documentación y comprobar que incumplía la normativa municipal.

El alcalde ha señalado que fue el Gobierno el que "en Semana Santa, sin avisar a nadie" decidió abrir este centro "en una vivienda unifamiliar, haciendo caso omiso a la normativa municipal", algo que considera que es "un atropello". "Nosotros no vamos a permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez ni nadie esté por encima de los vecinos de Pinto", ha defendido.

Ahora, el Ejecutivo de la nación cuenta con un plazo de dos meses para mostrar la documentación "en orden". En caso contrario, ha indicado que procederán al cierre inmediato de la instalación. "Nuestro planteamiento es el que era, máximo respeto a la legalidad municipal vigente (...) No se trata de una cuestión de racismo ni mucho menos", ha reivindicado.

A ello, ha añadido que desde el Ayuntamiento de Pinto van a seguir defendiendo "los intereses de los vecinos de Pinto" pero ha subrayado que uno en su casa "no puede montar ni una sala de juegos, ni un comercio o una actividad empresarial sin cumplir con los requisitos".

En la misma línea, Serrano ha cargado contra la actitud "absolutamente irresponsable" que tiene el Gobierno con los menores extranjeros no acompañados, tratándoles como si fueran "mercancía" y ha subrayado que la Comunidad de Madrid y los alcaldes del PP han demostrado "responsabilidad y solidaridad permanente".

Considera que lo que busca el Gobierno es "generar problemas de convivencia" en los municipios y ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que actúe "con responsabilidad y que haya comunicación" si algún momento decide "trabajar y no simplemente confrontar con los gobiernos del PP".