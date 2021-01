El alcalde de Rivas critica que Naturgy se escude "en la droga para cortar el suministro" en la Cañada

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, ha criticado este lunes que Naturgy se escude en "la droga para cortar el suministro a cientos de familias" en la Cañada Real Galiana y ha asegurado que esto "raya lo criminal".

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde ha hecho pública una carta, fechada a día de ayer, en la que la empresa le traslada su intención presentar una denuncia solicitando que se identifiquen a los autores de las conductas "presuntamente delictivas" en la Cañada Real por un delito de defraudación de fluido eléctrico y contra la salud pública.

Del Cura emitió ayer un decreto para que UFD, la distribuidora de Naturgy, procediera en un plazo máximo de 48 horas a la retirada y desconexión de los enganches ilegales a la red eléctrica de una serie de parcelas del sector IV y V de la Cañada Real Galiana, tras el informe de la Policía local que las identifica como zonas de cultivo de marihuana.

En la carta, Naturgy también pide que se proceda a desconectar de la red eléctrica las conexiones ilegales, "una vez ese hecho haya sido comprobado" por las fuerzas policiales. También, informan de su traslado a la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid para que adopte las medidas "que considere pertinentes".

Así, el alcalde de Rivas ha destacado que Naturgy "resulta que lo que ahora pretende es iniciar una macrooperación contra la droga". "Saben que esto ya está en marcha y tarda meses", ha denunciado en redes sociales.

En esta línea, ha señalado que solo encuentra dos explicaciones ante esta "nueva excusa". "Una, que no sea cierto que no hayan cortado el suministro y teman que se descubra que, si se desconectan los puntos sospechosos de activididades ilícitas, no vuelva la luz. Otra, que como Naturgy no está cobrando esa luz, estén utilizando todo esto para alargar la solución y así extorsionar a las administraciones con las familias como rehenes para hacer caja en el futuro", ha lanzado el alcalde.

Por último, ha subrayado que "la única verdad" en este asunto es que "si quiere" la compañía podría hacer que las familias recuperaran la luz "hoy mismo, hace días, de hecho". "Recordemos que estamos ante unas temperaturas mínimas históricas. No valen más excusas", ha expresado.

Fuentes de la compañía han trasladado a Europa Press que la empresa de distribución eléctrica ha ofrecido al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid una brigada para eliminar los enganches de plantaciones en la Cañada Real Galiana y ha pedido protección policial para actuar.

DECRETO CONTRA LOS ENGANCHES ILEGALES

El decreto del Consistorio dispone los medios materiales de Seguridad de la administración local que la empresa considere convenientes para ejecutar la suspensión de los enganches. En concreto, se notifica a los servicios de Urbanismo, Mantenimiento Urbano y Policía Local a prestar la asistencia para estas labores.

Del Cura especificó que estas conexiones generan "un riesgo potencial" para la seguridad de la totalidad de los más de 2.000 residentes en la zona, al carecer de licencia municipal ni supervisión técnica.

El informe también detalla esas parcelas a las que se ciñe la suspensión, ante el perjuicio que generan para el resto de habitantes. Para ello, se apoya en las disposiciones de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y en otras normativas.

El alcalde actúa así después de que la Policía Local de Rivas haya elaborado un informe que ubica las parcelas sospechosas de la Cañada Real que realizan conexiones ilegales a la red eléctrica para cultivo de marihuana. Además, UFD había solicitado a la administración que confirmara una hoja de ruta que avalara la opción de los cortes selectivos y la asistencia de los miembros de las Fuerzas de Seguridad al respecto.