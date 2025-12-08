El alcalde de Torrejón busca "impulsar" la universidad en la ciudad, "una reivindicación histórica" de los vecinos

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro - ALBERTO ORTEGA/EUROPA PRESS

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, busca "impulsar" la universidad en la ciudad, "una reivindicación histórica" de los vecinos que parecía "algo imposible" pero que a día de hoy es ya "una realidad".

"La Universidad de Alcalá ya ha abierto su primera sede en Torrejón de Ardoz, en un edificio que ha cedido el Ayuntamiento, donde estamos impartiendo tanto Fisioterapia como Enfermería. Ya tenemos 50 alumnos en cada uno de los grupos y ya nos empieza a decir que según las previsiones que tienen el edificio se les va a quedar pequeño en 4 o 5 años. Eso para nosotros es algo espectacular, algo que no podíamos haber pensado nunca que iba a suceder", ha expresado el regidor en una entrevista con Europa Press.

Por otra parte, ha subrayado la presencia también de la Universidad Católica de Murcia, en colaboración con el Comité Olímpico Español, y que llegará el año que viene "de una manera muy potente".

También se ha referido a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) que por primera vez puede ofrecer en Torrejón de Ardoz el grado completo de Derecho. "Entonces la verdad que estamos muy contentos, vamos creciendo a nivel universitario de una manera muy potente, entendiendo que al final los torrejoneros después de toda su etapa educativa obligatoria en Torrejón, cuando llegue ese momento de dar un paso a esos niveles formativos superiores, puedan por lo menos tener la oportunidad de hacerlo en Torrejón", ha defendido.

Con la intención de presentarse de nuevo como alcalde en unas siguientes elecciones dentro de dos años, Navarro ha subrayado que uno de los legados que le gustaría dejar es esa presencia universitaria en la localidad. "La llegada de la que era mi universidad, la Universidad de Alcalá a Torrejón, yo creo que es uno de los impulsos más grandes que podemos tener en la ciudad", ha apostillado.

A nivel educativo, pero en Educación Primaria, Navarra ha subrayado el esfuerzo "potente" que se está realizando desde el Ayuntamiento para climatizar y poner aire acondicionado en todas las aulas de los colegios.

"Estamos hablando de 21 colegios y para nosotros es algo que parecía impensable, pero es una demanda histórica", ha subrayado, una medida que ha requerido de una inversión de siete millones de euros y que no hay en España "algo parecido".

"Yo creo que cada vez nos vamos dando todos más cuenta que cuando van llegando esos meses previos a verano, antes las temperaturas no alcanzaban esos niveles tan altos, pero cada vez es mucho mayor. Entonces, al final, que los alumnos puedan estar en clase centrados y los equipos profesorados centrados únicamente en esa formación, en ese aprendizaje, no pendientes de hace mucho calor, pues yo creo que era algo básico que teníamos que hacer", ha aseverado.

Sobre la posibilidad de hacer lo mismo en Educación Secundaria, ha indicado que los municipios no tienen competencia directa sobre los institutos, si bien ha reconocido que lo valorarán porque "no son pocas las peticiones".