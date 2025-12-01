El alcalde de Torrejón, tras el presunto asesinato de una mujer a manos de su pareja: "Nos avergüenza como sociedad"

1032375.1.260.149.20251201145657 El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, en una entrevista con Europa Press. - ALBERTO ORTEGA/EUROPA PRESS

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, ha afirmado este lunes que el último asesinato de una mujer en el municipio tras recibir varias puñaladas en su casa, presuntamente a manos de su pareja, es un hecho que debe "avergonzar" como sociedad.

"Hemos recibido una de las peores noticias que se pueden recibir, el fallecimiento por asesinato de una vecina de Torrejón de Ardoz a manos, presuntamente, de su pareja. Lo que queremos manifestar es todas nuestras condolencias a la familia de la víctima, familias y amigos, y sobre todo esa repudia que hemos podido ver en la plaza Mayor de Torrejón de Ardoz de gran población de la ciudad y del propio Ayuntamiento hacia estos hechos", ha expresado el regidor en declaraciones a Europa Press.

Así, ha expresado que es "tremendamente duro" que se sigan produciendo estas acciones "simplemente por el hecho de ser mujer" y ha afirmado que la violencia de género "es algo que no tiene cabida en Torrejón de Ardoz", además de reivindicar que desde el Ayuntamiento tratar de ofrecer a las mujeres todos los medios, recursos e información "para que no sientan en ningún caso que se encuentran solas".

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas que rodean la muerte de una mujer tras recibir varias puñaladas en su casa de la localidad de Torrejón de Ardoz, mientras que su pareja ha aparecido tendido en la vía pública tras precipitarse desde la vivienda.

Los hechos se produjeron en torno a las 22 horas del domingo, cuando la Policía Nacional recibió una llamada alertando de que un hombre se había precipitado al exterior desde su vivienda. La Policía ha informado de que, a su llegada, los indicativos de seguridad comprobaron que el hombre, un español del año 1981, había fallecido.

Según ha detallado Navarro, constaba una denuncia en el sistema VioGén a finales de 2021, si bien la mujer "se retractó de los hechos sucedidos" y se desactivó la situación. "Hasta entonces no hemos vuelto a tener noticias de la pareja por ningún motivo, hasta que en el día de ayer tuvimos la peor de las noticias, esta desgracia", ha indicado.

El regidor ha informado de que se la ha ofrecido atención psicológica a las dos menores por parte del Summa, que no se encontraban en el domicilio cuando sucedieron los hechos sino en casa de la abuela materna. "Todos los servicios psicológicos del Ayuntamiento están a su disposición para tratar de echarles una mano en una situación tan compleja y tan difícil como la que estos dos menores se van a enfrentar", ha indicado.