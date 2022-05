Alcaldes acusan la falta de técnicos regionales para gestionar el PIR pero destacan la cercanía de la Consejería

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Galapagar, Torrelodones, Batres y Navalagamella han criticado la falta de técnicos regionales para gestionar de forma ágil del Plan de Inversión Regional (PIR), mientras que destacan positivamente la predisposición y cercanía del consejero y viceconsejero de Administración Local, Carlos Izquierdo y José Antonio Sánchez, para sacar adelante los planes.

En la Tertulia de Alcaldes de anoche en 'Canal 33 TV' de Madrid, recogida por Europa Press, el alcalde de Galapagar, Alberto Gómez, cree que el PIR es "muy mejorable para reequilibrar territorialmente la región, que es muy potente, pero con una gran desigualdad entre zonas". Sin embargo, ha criticado que muchos de los proyectos del PIR anterior no se ejecutaron, poniendo como ejemplo que en Galapagar solo se han ejecutado 84.000 de 5,5 millones y medio previsto.

"Además, lo que se ha presupuestado de antes se pierde, no se acumula. La Comunidad se tiene que poner las pilas. Parece que el nuevo PIR 2022-2026 va a ser más ágil, pero luego nos dicen desde la Consejería que no tienen técnicos", ha apuntado.

En Galapagar han incluido en el nuevo PIR la construcción de un nuevo centro para acoger los servicios sociales que albergue también un punto de violencia de género y centro de día, "un edificio que hacía falta en el municipio porque han crecido muchos los servicios sociales". También incluyen las luminarias del campo de fútbol, renovación de la red de agua de la urbanización los ranchos, etcétera.

Alberto Gómez asegura que hay una buena predisposición por parte de la Consejería pero "el proceso del informe técnico y las licitaciones es muy lento". "En Galapagar no se ha portado bien la Comunidad. El PIR debería ser apartidista, de financiación de ayuntamientos y que la Comunidad ejerza el papel de la antigua Diputación Provincial", ha apuntado.

TORRELODONES: "EL PIR ES UNA ENTELEQUIA COMO FIGURA DE FINANCIACIÓN"

Para el alcalde de Torrelodones, Alfredo García Plata, el Plan de Inversión Regional "en general es una entelequia como una figura de financiación y eso lo sabemos todos". "Nosotros no podemos quejar porque siempre se nos ha recibido y el trato es superpróximo", ha reconocido.

En este PIR han presentado tres actuaciones en urbanizaciones y de momento les han respondido satisfactoriamente. Además, han solicitado financiación en un PIR supramunicipal para crear un aparcamiento en la estación de Renfe, que ha recibido el apoyo del viceconsejero este proyecto. "Ya hemos hecho los deberes de los acuerdos de Pleno y el documento técnico", ha informado.

García Plata ha subrayado el "esfuerzo titánico" que hace el Ayuntamiento para ejecutar el PIR y también los fondos estructurales. Por eso, pide que se revise el modelo, se adapte a cada municipio y se agilice el cobro. Ellos pueden llevar a cabo las obras porque puedan adelantar el dinero, apunta.

ALCALDE DE BATRES: "HAY UN PROBLEMA DE FALTA DE PERSONAL"

Por su parte, el alcalde de Batres, Víctor Manuel López, ha indicado que lo previsto por el nuevo PIR se incrementa en su municipio, pero también critica que lo que no se gastó en el anterior no se acumule en el nuevo. "Entiendo que ha habido un detrimento del PIR de los grandes a los pequeños municipios para que estos prosperen. Nosotros vamos a recibir 2,5 millones de euros", señala.

López se ha quejado igualmente de la falta de técnicos en la Administración regional para esta y otras cuestiones. "En muchos casos están trabajando en servicios extraordinarios; el funcionario es una especie de peligro de extinción", sostuvo.

"Nosotros no podemos licitar porque no tenemos técnicos. A mí se me va el secretario o interventor y me he quedado sin PIR y subvenciones porque se me pasan los plazos. Nos hace falta personal cualificado. La Comunidad ahora no tiene capacidad de licitar para los 179 municipios y por eso se va a volver a ralentizar", auguró.

NAVALAGAMELLA: "EL MAYOR PIR DE LA HISTORIA"

Por su parte, el alcalde de Navalagamella, Andrés Samperio, se ha mostrado contento por los 3,23 millones asignados para la localidad en el nuevo PIR, un 20% más que el anterior y porque están ejecutando el anterior casi en su totalidad.

Además, ha confirmado que Izquierdo es uno de los consejeros "más cercanos y está haciendo "una gran labor" contratando técnicos y arquitectos, destacando que el PIR 2022-2026, dotado con mil millones de euros, es "el más ambicioso de la historia". "Es una apuesta de Isabel Díaz Ayuso, nunca ha habido un PIR con tanto dinero. Mientras, el Gobierno central está castigando a la Comunidad de Madrid en comparación a Cataluña y otras regiones", ha apostillado.

Samperio ha criticado, eso sí, la "lenta burocracia" existente en todas las administraciones de España y ha pedido copiar a Estados Unidos o Francia en esta materia, "que son más rápidos".