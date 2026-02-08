La alcaldesa de Majadahonda pide que los municipios no se queden "al margen": "Claro que hay que dar la batalla"

La alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, durante una entrevista para Europa Press, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, ha pedido a los municipios que no se queden "al margen" de asuntos que pueden afectar a sus vecinos porque no viven "en una isla ajenos a la realidad" y ha subrayado que "claro que hay que dar la batalla".

"Nos afecta la política nacional, no estamos en una isla. Nos tenemos que ocupar, por supuesto, de nuestros vecinos, sus necesidades y sus demandas en servicios, en infraestructuras, en creación de nuevas infraestructuras y mantenimiento (...) pero luego que duda cabe que las políticas autonómicas y las políticas estatales influyen en los municipios", ha aseverado la regidora en una entrevista con Europa Press.

Así, ha señalado que a ella le afecta como alcaldesa que las pulseras antimaltrato "no funcionen" o que el Gobierno de España "imponga obligatoriamente una tasa de basuras" a su municipio porque son los vecinos de Majadahonda los que la tienen que pagar.

"Entonces claro que me tengo que pronunciar", ha defendido Moreno, quien ha subrayado que le afecta que los recursos económicos del Gobierno de España "lleguen tarde, mal y sin una previsión previa", además de referirse a la imposición de una Zona de Bajas Emisiones por superar los 50.000 habitantes y "sin tener en cuenta" la situación de la localidad.

En concreto, ha criticado que se le imponga la obligación de establecer una ZBE en su ciudad, que tiene "una calidad de aire acreditada" y que está rodeada de zonas verdes, por lo que "no hay esos niveles de contaminación que puede haber en otros lugares", y que cuenta con un parque de vehículos "absolutamente renovado".

"NO VOY A PROMOVER ENFRENTAMIENTOS"

En el caso de Majadahonda, la alcaldesa ha señalado que la relación con todos los grupos políticos es "correcta" y se sitúa en el marco del debate político pese a que haya asuntos en los que están "en las antípodas". "Lo que yo no voy a promover en ningún caso son ni enfrentamientos, ni crispaciones en el municipio a mayores. Creo que tenemos que estar por encima de estas situaciones", ha defendido.

Preguntado sobre las rencillas con Vox que ha habido en otros municipios, ha subrayado que en el caso de su localidad le llama la atención que la mayoría de las veces en el Pleno "vota con la izquierda".

"Votan en contra de tener un presupuesto donde se contemplen los recursos necesarios para implementar determinadas cuestiones que redundan en la mejora de la vida de los vecinos y votan en contra de las inversiones que se puedan realizar", ha censurado.

Además, la regidora ha reivindicado que desde el Ayuntamiento están reclamando "a cada administración lo que corresponde" y ha subrayado el caso del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil. "No hemos tenido tanta suerte en la parte de Cercanías de momento,", ha indicado. En el caso de la región, Moreno ha detallado que se cedió una parcela a la Comunidad para sacar adelante el proyecto de un nuevo centro de salud mental en el municipio.

Por otro lado, ha destacado que todas las administraciones deben "tomarse en serio" los casos de violencia de género. "Aquí sí es verdad que debemos ser muy claros", ha señalado, a la vez que ha ensalzado la labor que se realiza desde la Guardia Civil pese a los últimas cifras que son "absolutamente intolerables".

Por ello, considera que en estos castos debería de haber "diligencia máxima" y cree que no puede fallar el sistema, aludiendo a las pulseras antimaltrato. En concreto, la regidora ha señalado que es necesario que se asuman responsabilidades porque en este asunto "no cabe el más mínimo error" y ha exigido no hacer "política barata".

"En Majadahonda no se ha dado ningún caso, pero lo cierto es que es absolutamente aberrante porque la sensación de seguridad tiene la parte objetiva y luego la parte subjetiva que es muy importante", ha indicado.