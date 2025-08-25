Alcorcón contará con 300 pisos de alquiler asequible para estudiantes e investigadores

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una reunión con la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abraham Duarte, en el Ayuntamiento de Alcorcón - Carlos Luján - Europa Press

Ayuntamiento y Gobierno cierran el acuerdo para vivienda pública en la urbanización de Remar de la Huerta

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alcorcón dispondrá de más de 300 viviendas de alquiler asequible a disposición de estudiantes e investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad Carlos III, cercana a la localidad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, acompañada de la alcaldesa de la localidad, Candelaria Testa, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abraham Duarte, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, han visitado este lunes unos terrenos destinados a crear alojamientos universitarios en el municipio, donde el Gobierno ha invertido fondos públicos en los últimos años por valor de casi 40 millones de euros.

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), ha explicado que en estas parcelas que se pondrán en marcha en un corto periodo de tiempo se ha reservado terreno para 803 apartamentos de alquiler rotacional, hasta un máximo de cinco años. De ellos, unos 300 estarán destinados para estudiantes e investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad Carlos III, cercana a la localidad.

Serán apartamentos de 33 metros cuadrados por los que como máximo se van a pagar 393 euros mensuales de alquiler y estarán "específicamente vinculados" con proyectos de estudiantes y de investigadores "de ese sur de talento y de innovación que tenemos en esta magnífica comunidad", ha explicado la regidora.

"Tenemos muchísima gente que está estudiando en Alcorcón o que viene a Alcorcón a estudiar a la Universidad y que está pagando 500 euros por el alquiler de una habitación en un piso, a lo mejor, de tres dormitorios. O también otros ejemplos como estamos viendo con la Comunidad de Madrid del Plan Vive donde estudios de una habitación están en los 700 euros", ha explicado.

Al hilo, Testa ha recalcado que estos estudiantes e investigadores que vienen a la Comunidad "han visto cómo se incrementaba un 14% esos precios" y ha defendido que la Administración local, pese a las "pocas competencias" que tiene en esta materia, puede "sumar su granito de arena" para ofrecer soluciones como esta en materia de vivienda.

Por su lado, la ministra ha subrayado que, gracias a la Ley de Vivienda estatal, se pueden aprovechar estos suelos "para dar respuesta a personas que tienen especial dificultad o, en este caso, a los jóvenes".

"Lo que hace el ayuntamiento es ofrecer esos suelos y lo que hace el Gobierno de España, también en colaboración privada con fondos, con préstamos --disponemos de 4.000 millones más 2.000 millones de avales para que promotores-- para que ayuntamientos e incluso instituciones públicas como las universidades puedan desarrollar estos alojamientos para jóvenes universitarios", ha explicado.

RETAMAR DE LA HUERTA

En este marco, Isabel Rodríguez ha avanzado que el Gobierno central colaborará con el Ayuntamiento para posibilitar "una mayor oferta de vivienda pública" en el Retamar de la Huerta, cuyo proyecto fue aprobado de manera definitiva a principios de agosto. Situado en la urbanización Campo Odón y limítrofe con Boadilla del Monte, contará con 114 hectáreas.

"Vamos a asumir la gestión de cuatro parcelas para la construcción y gestión de 224 viviendas en alquiler asequible. Vamos a conveniar para, en los próximos meses, poder incorporarnos a ese desarrollo urbanístico y acompañar al Ayuntamiento de Alcorcón en la puesta a disposición de vivienda asequible a sus vecinos a través de la empresa pública del Gobierno de España", ha indicado.

En este sentido, ha trasladado su agradecimiento tanto al Ayuntamiento como al rector de la Universidad por "su disponibilidad también por dar soluciones a este problema, a que nos remanguemos, a que nos pongamos manos a la obra". "Y a que no busquemos excusas detrás de las competencias sino que asumamos las nuestras, que las apuremos y demos soluciones, que es lo que está haciendo el Gobierno de España en base a sus competencias en el ámbito de la vivienda", ha subrayado.

Finalmente, Rodríguez ha recordado el plan estatal de Vivienda estatal que arrancará el próximo año "que permitirá triplicar la inversión en políticas de vivienda de la mano de las comunidades autónomas". "La mano está tendida a todas las Comunidades Autónomas; en el caso de la Comunidad de Madrid significará pasar de apenas 300 millones de euros que están consignados en el plan estatal de vivienda vigente a cerca de los 1.000 millones de euros", ha recordado.