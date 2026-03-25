Alcorcón desplegará medidas tributarias y protección social por la guerra de Irán para "no dejar nadie atrás"

La alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta de la Comisión contra la Violencia de Género de la FEMP, Candelaria Testa, durante una entrevista para Europa Press - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcorcón desplegará medidas tributarias y protección ante la emergencia social a raíz de los efectos de la guerra en Irán y con el objetivo de "no dejar nadie atrás".

Así lo ha adelantado la alcaldesa de la localidad, Candelaria Testa (PSOE), en una entrevista con Europa Press en la que ha precisado que concretará ese paquete de medidas en el Pleno municipal que tendrá lugar este miércoles a las 17 horas.

"Desde los ayuntamientos, en el margen que tenemos, no vamos a dejar a nadie atrás. Lo hicimos también en la pandemia", ha reivindicado la regidora a los consistorios como pieza clave en la protección de sus ciudadanos ante situaciones imprevistas.

Es el caso de la guerra en Irán que comenzó el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel sobre el régimen de los ayatollah. En la respuesta a los efectos de este conflicto es donde Testa aprecia "dos modos de ver el mundo".

"El modelo de la imposición de la fuerza y el modelo de los derechos y de las normas internacionales. El modelo de Aznar y el modelo de Pedro Sánchez, que son totalmente diferentes y lo vimos en la guerra de Irak y lo estamos viendo ahora en esta guerra injusta e ilegal", ha apostillado.

Así, la regidora de Alcorcón ha subrayado la necesidad de decir "bien alto y bien claro 'No a la guerra'" también desde las administraciones locales, que aunque no son las que declaran los conflictos tienen que "alzar la voz por la paz" porque son la voz de sus vecinos., de los pueblos que "no quieren que esto suceda". Candelaria Testa ha insistido en el sostén que supone el derecho internacional que dan "derechos, garantías y seguridad".

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobaba dos decretos ley para dar respuesta al conflicto en Oriente Medio. El segundo de ellos incluía medidas impulsadas por Sumar, mientras que el primero incluía medidas económicas y energéticas con cuestiones como la reducción del IVA de carburantes, electricidad y gas natural o bonificaciones de 20 céntimos por litro de gasóleo en sectores como transportistas, agricultores y ganaderos.

Para Candelaria Testa este paquete económico es "ambicioso encuentro a la protección y el escudo social" y lo ha presentado como una muestra más de la gestión de crisis del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez que ya desplegó en el arranque de la Guerra de Ucrania o el estallido de la pandemia del Covid-19.

"Siempre ha respondido desde lo social a diferencia de otras épocas como en el 'boom' inmobiliario y financiero con Mariano Rajoy (PP), que fue con rectores. Ahora se dan derechos", ha sacado pecho la alcaldesa socialista de Alcorcón.