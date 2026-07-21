Alcorcón se une al Plan de Acción contra la Violencia Sexual impulsado por la Delegación del Gobierno

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

ALCORCÓN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado que el Ayuntamiento de Alcorcón colaborará desde el plano local con el Plan de Acción contra la Violencia Sexual presentado por la Delegación hace unas semanas y al que ya se han adherido otros municipio como Fuenlabrada ante la falta de respuesta por parte de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha comunicado Martín en declaraciones a la prensa al término de la Junta Local de Seguridad en Alcorcón, desde donde, acompañado de la alcaldesa, Candelaria Testa, ha asegurado que aunque el Gobierno regional y la Federación de Municipios de Madrid (FMM) no respondan, la Delegación "no se va a quedar quieta, todo lo contrario".

"La seguridad de las mujeres es lo primero, y por lo tanto, he pedido al Ayuntamiento de Alcorcón una respuesta, como siempre, de un compromiso máximo, su implicación también para ayudarnos a desarrollar desde la perspectiva local los objetivos d eeste plan contra la violencia sexual", ha manifestado.

Para Martín, el caso de Alcorcón es "el ejemplo" a nivel de "colaboración, lealtad y responsabilidad". "Ojalá inspire a otras persoans con altas responsabilidades públicas en la Comunidad de Madrid", ha manifestado el delegado del Gobierno en alusión a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la de la FMM, Judith Piquet.

Precisamente al término de la Junta Local de Seguridad, el delegado del Gobierno se ha trasladado a la Fiscalía Superior de Madrid para presentar y hacer entrega del Plan de Acción contra la Violencia Sexual. La iniciativa incluye una veintena de medidas para hacer frente a este tipo de delitos, en auge en la región en los últimos años.