Ale Acosta llevará a Madrid la evolución de 'El Porvenir' en el Inverfest y mostrará los indicios de su segunda parte

Archivo - El productor y músico Ale Acosta posa para Europa Press, a 8 de mayo de 2024, en Madrid (España). Alejandro Acosta Morales es un productor y músico español, miembro fundador de Mojo Project y del proyecto Fuel Fandango, junto con Cristina Manjón - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ale Acosta pasará por el icónico Inverfest, cita consolidada en el calendario invernal de la capital de España, regresando un año después para presentar la evolución sobre las tablas que ha experimentado el show electrónico de su disco 'El Porvenir', con el que ha cosechado un 2025 repleto de conciertos con éxito de crítica y público.

A dos días del concierto, que tendrá lugar este viernes en La Sala Movistar de Madrid que abrirá sus puertas a las 20 horas, Ale Acosta atiende a Europa Press para certificar que se trata de un pase muy especial, el segundo que hace en Madrid con su proyecto personal y un año después de la primera exhibición.

Un año en el que "han pasado muchas cosas" que han permitido que el proyecto "vaya creciendo poco a poco". "Las canciones han ido creciendo, de la primera vez a la segunda he cambiado muchas cosas. Tengo ganas de ver la reacción del público ante esos cambios", asegura.

Unas canciones compuestas anclado a sus raíces canarias y que "han ido madurando" a golpe de mostrarlas al público. "Quiero ver cómo las interioriza ahora la gente. Va a ser muy especial".

DE MADRID A BARCELONA

Todo ello en un periplo de final de mes que acabará llevando la próxima semana también a la mítica sala Razzmatazz de Barcelona, donde 'El Porvenir' está inédito y se enfrentará por primera vez al público de la Ciudad Condal.

"Estoy volviendo a recordar algo a lo que estaba acostumbrado, que es a hacer giras y tocar todos los fines de semana. Algo que he echado mucho de menos. Este proyecto nacía para tocar en directo, para hacer una gira, y para eso monté una banda con músicos. Es lo que más me gusta de esta profesión", asevera.

Ver música electrónica en directo y con banda es el principal reclamo de un concierto que sirve además para "llevar las canciones del disco a otro nivel", con otras estructuras y "con más desarrollo".

Unos temas que "crecen en directo" ya que, confiesa, están pensadas precisamente para eso. "El concepto es una sesión de electrónica, pero tocada en directo".

Admite una sensación "placentera" al ver cómo el público está recepcionando este disco a lo largo de los últimos meses, un trabajo que arrancó "desde un punto de vista muy humilde" y como mero homenaje a su Lanzarote natal.

"Pensé que iba a ser algo más de nicho, pero lo que veo cuando toco fuera de Canarias es que la gente también se lo lleva a sus raíces, a su pueblo", afirma Acosta. "Da igual ser de Lanzarote o de cualquier otro sitio, es música electrónica con mucha emoción, mucha narrativa, y eso se entiende muy bien en todos los lados".

HABRÁ 'EL PORVENIR 2'

Ale Acosta, que regresa al Inverfest después de haberlo pisado en años anteriores como una de las medias naranjas de Fuel Fandango, ha defendido la fortaleza del festival, por presentarse en grandes recintos "con conciertos increíbles".

"Para mí es un honor que me estén apoyando también en estas nuevas etapas y estar dentro de ese cartel que mantiene viva Madrid durante todo el invierno", ha asegurado.

En este contexto, la propuesta de Ale Acosta para todo aquel que se acerque a La Sala Movistar este viernes 23 de enero es enseñar la patita de lo que será 'El Porvenir 2', evolución de su primer trabajo en solitario que tendrá tiempo para quitarse los precintos en el concierto de Madrid.

Una secuela necesaria, según el artista. "Me di cuenta de que todavía tenía muchas cosas que contar con el proyecto, había que hacer una segunda parte. Todo eso se lo encontrará la gente el viernes", promete.

ESCARBANDO EN EL FOLCLORE CANARIO

Desde que estrenó 'El Porvenir', Ale Acosta no ha dejado de trabajar en la exploración cultural de sus propias raíces. "A día de hoy sigo, cuanto más escarbo en la música canaria, más descubro cosas increíbles".

Pasando revista tanto al folclore tradicional como a los nuevos músicos canarias, Ale Acosta pretende ahora mezclar todas esas influencias en su productividad artista.

"Si veo que algo tiene cabida, voy tirando del hilo y encuentro cosas maravillosas", asegura para describir la motivación detrás de 'El Porvenir 2'. "Hay una riqueza en la música canaria que me está tirando mucho".

OTROS PROYECTOS, OTRAS ILUSIONES

Ale Acosta desvela en este punto que sigue trabajando con otras producciones, y ahora está inmerso en la composición de una banda sonora, además de rematando otra más para una película que Netflix estrenará en la próxima primavera.

Pero hay más, y es que desliza en este punto que está trabajando en un proyecto con otros artistas del que poco más puede aventurar. "Me mantiene muy ilusionado. No puedo decir nada, pero no falta trabajo, hay lío en el estudio".