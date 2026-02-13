Alerta amarilla por nevadas y fuertes rachas de viento esta tarde y el sábado en la Sierra de Madrid

Archivo - Varias personas en el Puerto de Navacerrada, a 19 de enero de 2023, en Navacerrada, Madrid (España). La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM 112) ha activado la situación 0 de la fase de alerta del Plan Especial de - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel amarillo por fuertes rachas de viento y posibles precipitaciones en forma de nieve durante este viernes y hasta la tarde del sábado en la zona de la Sierra de Madrid.

En concreto, el aviso amarillo por nevadas comenzará a partir de las 18 horas de este viernes y se prolongará hasta el mediodía del sábado. Podrían registrarse acumulaciones de hasta 5 centímetros en cotas entre los 1.100 y 1.200 metros.

Por su parte, el aviso por temporal de vientos de hasta 80 kilómetros por hora ha comenzado este mediodía y se prolongará hasta las 18 horas del sábado. La previsión de Aemet es que los vientos soplen de componente oeste.

Aunque la Aemet cataloga ambos avisos como de peligro bajo, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha trasladado esta información a los organismos oficiales y los ayuntamientos de las zonas afectadas.