Alerta en Velilla de San Antonio: El Ayuntamiento advierte de posible exposición de información de su sistema

Archivo - Archivo.- Ayuntamiento de Velilla de San Antonio - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, localidad con más de 14.400 habitantes, ha informado este viernes de la detección de una incidencia de seguridad que podría haber permitido la exposición de determinada información alojada en sus sistemas informáticos.

En un comunicado, el Gobierno local, liderado por la alcadesa socialista Antonia Alcázar, ha explicado que la incidencia ha sido ya notificada al Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y a las autoridades competentes.

Según el Consistorio, en estos momentos se están realizando las actuaciones necesarias "para determinar el alcance y la naturaleza de la información potencialmente afectada". "La investigación continúa abierta y, por el momento, no se puede confirmar que se haya producido un acceso o extracción efectiva de datos", ha precisado.

Como medida preventiva, desde el Ayuntamiento se han aplicado los protocolos de seguridad establecidos y se han reforzado las medidas de protección y supervisión de los sistemas. Además, está trabajando coordinadamente con los servicios especializados de ciberseguridad para analizar los hechos, contener cualquier riesgo y adoptar las medidas que resulten necesarias.

El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio ha precisado que la incidencia no ha afectado a la prestación de los servicios municipales, que continúan funcionando con normalidad. También ha remarcado que dispone de medidas de seguridad para proteger sus sistemas y la información que gestiona.

No obstante, ha recordado que "el riesgo cero no existe, ni en instituciones públicas ni privadas", por lo que mantiene activos los mecanismos de vigilancia, respuesta y mejora continua. "En caso de que la investigación determine la existencia de una afectación concreta que deba ser comunicada, se facilitará la información correspondiente por los canales oficiales", ha apuntado.

La Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid ha ofrecido su apoyo técnico y de coordinación al Ayuntamiento en el marco de sus competencias, de acuerdo con el modelo regional de respuesta ante incidentes. "La actuación se está desarrollando con criterios de máxima prudencia, transparencia y protección de la información", han detallado desde el Consistorio.

Por su parte, el grupo de ciberdelincuentes Kairos asegura haber accedido a la infraestructura municipal y haber sustraído 77,6 GB de información. Entre los archivos supuestamente obtenidos figurarían registros administrativos y de personal, documentos oficiales firmados electrónicamente, mociones municipales, datos personales y documentos nacionales de identidad (DNI), según ha reivindicado el propio grupo en redes sociales.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ante la posibilidad de que se haya podido acceder a datos de carácter personal, custodiados por el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, y en prevención de actos fraudulentos, desde el Consistorio se ha trasladado una serie de consejos a los vecinos, entre ellos no abrir enlaces sospechosos o de fuentes poco fiables incluidos en correos electrónicos o SMS.

También se pide tener especial cuidado con los correos o mensajes que no identifiquen claramente al remitente y que soliciten información confidencial, como números de cuenta, datos de tarjetas de crédito o claves de acceso.

Igualmente, se recomienda cambiar las contraseñas de los servicios y plataformas que utilicen actualmente y no facilitar su contraseña o PIN, ya que el Ayuntamiento nunca solicitará esta información por SMS, llamada o correo electrónico.

Además, se aconseja contactar inmediatamente con el banco si se detecta alguna anomalía y presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil en caso de detectar un posible uso indebido de su identidad en las próximas semanas, mencionando el ciberataque comunicado por el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, ya que podría estar relacionado.

Finalmente, en caso de sospecha de robo de identidad o suplantación, desde el Ayuntamiento se ha recordado que se puede contactar con el INCIBE en el teléfono 017 o visitar www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad.