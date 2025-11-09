Alfombristas de Ponteareas (Pontevedra) despliegan un manto floral para la procesión de la Virgen de la Almudena

Alfombra floral elaborada por la Asociación de Alfombristas Do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) para la Almudena - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Alfombristas Do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) han desplegado por cuarto año consecutivo un manto floral de 8 metros de diámetro para la procesión de la Virgen de la Almudena en este domingo, día de la patrona de la ciudad.

Tal y como ha señalado su presidente, Miguel Ángel García lleva dos mil claveles blancos, mil rojos y también flores de hortensia azul, "algo inédito" para esta época del año.

En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, García ha explicado que llevan desde las 7 horas elaborando este arte efímero. "Lo primero que hicimos fue marcarlo con la plantilla, luego hacemos lo que es el perfilado con el carulo y los otros elementos, y ya después el relleno", ha detallado.

Las flores han sido recogidas el martes en la localidad gallega de Ponteareas y llevadas a la capital 'ex profeso' para la procesión de la patrona de Madrid, a la que dedican todo su trabajo. "Vemos pagado nuestro trabajo cuando la Almudena pasa por encima de nuestra alfombra. Mucha gente dice, que pena, que se deshace. No, eso es para lo que se hace. Para que la Almudena pase por la alfombra", ha destacado.