Algunas líneas de interurbanos estarán afectadas por la prohibición de baño y protección de zonas tras el incendio

Archivo - Imagen de recurso de autobuses interurbanos en la Comunidad de Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Algunas líneas de autobuses interurbanos en la Comunidad de Madrid sufrirán restricciones durante el fin de semana ante la prohibición temporal del baño en el Pantano de San Juan y con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger los espacios afectados por los incendios forestales.

El objetivo también es evitar desplazamientos masivos hacia estas zonas. La Comunidad de Madrid mantiene activada la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Infoma), mientras continúan las labores de vigilancia y extinción de posibles reproducciones del incendio forestal de la Sierra Oeste.

Según han informado desde el Gobierno regional, las restricciones afectarán a la Línea 551 (Madrid-Cuatro Vientos - El Tiemblo), que dejará de prestar servicio en los puntos de parada 9550, 9551, 10128, 10131, 12853 y 12854, situados en el entorno del Pantano de San Juan. Se mantendrá, no obstante, el servicio habitual en Pelayos de la Presa, con parada en los puntos 9548 y 9549.

Las líneas 541, 545, 546, 547 y 548 (salida desde Plaza Elíptica) circularán con servicio limitado y no efectuarán parada en el entorno de la Playa del Alberche (Aldea del Fresno). Permanecerán temporalmente suspendidos los puntos 10101 y 10117.

La Comunidad de Madrid recuerda que el baño está prohibido en el Pantano de San Juan y solicita a los ciudadanos que eviten desplazarse a esta zona y a otros espacios afectados por los incendios. Añaden que el cumplimiento de estas medidas es fundamental para garantizar la seguridad, facilitar las labores de recuperación del entorno y contribuir a la protección del medio natural.