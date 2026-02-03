Almeida aboga por que familias participen en decisión sobre redes sociales porque "educan mejor a sus hijos que Sánchez"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una comparecencia con medios desde las instalaciones de la ONCE - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha abogado, en sintonía con su partido, que sean las familias las que participen en la decisión en torno a los menores de edad y el consumo de redes sociales porque "los padres educan mejor a sus hijos que Pedro Sánchez como presidente del Gobierno".

Almeida se ha pronunciado así desde las instalaciones de la ONCE en Vallecas después de conocerse el anuncio del presidente del Gobierno, que España prohibirá las redes sociales a menores de 16 años e implantará medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

El alcalde ha enmarcado el anuncio en el "totum revolutum continuo" para "distraer de la verdadera situación en la que se encuentra España y de la situación tan complicada, tan difícil, sin presupuesto, sin mayoría parlamentaria, con un Gobierno completamente acosado por la corrupción".

Almeida ha recordado que el PP ya hizo una propuesta en torno a las redes sociales, para preguntarse "por qué el Gobierno no está abierto a tratar las que ya están encima de la mesa", igual que "con las pensiones". "El Gobierno no está interesado en los pensionistas, no está interesado en el escudo social. En lo único en lo que está interesado es en dejar aislado al PP porque si el Gobierno pensara en los pensionistas, el decreto ya estaba aprobado", ha condenado, después de advertir a la izquierda que "los pensionistas no son tontos".

Para Almeida, la propuesta de su partido es "bastante más sensata que la que ha hecho Pedro Sánchez porque, siendo conscientes de todos los peligros y riesgos que entrañan las redes sociales, lo que el Gobierno no puede pretender es sustituir la voluntad de los padres". "La patria potestad corresponde a los padres, aunque ya sabemos lo que dijo una ministra de Educación de Sánchez (en referencia a Isabel Celáa), que los hijos no son de los padres sino del Estado", ha ironizado.

Él es "más partidario de que los padres tengan la capacidad de poder participar en este tipo de decisiones y que no sea sustituida su voluntad de manera exclusiva por la de Pedro Sánchez, entre otras cosas porque los padres sospecho que educan mucho mejor a sus hijos que Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, no como padre".

El PP, ha recordado, presentó "una propuesta en la que decía claramente que obviamente con las redes sociales tenía que haber limitaciones pero que tendrían que contar también con la participación de los padres". "Nos tendrán que explicar Pedro Sánchez por qué considera que él es mejor padre de todos los niños españoles que los padres respecto de sus propios hijos", ha lanzado irónicamente.