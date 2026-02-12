Almeida aboga por no instalar por ahora la bandera en Colón porque "la vida y la integridad física es lo primordial"

Mástil de la bandera de España vacío después de retirar la bandera tras el temporal en la plaza de Colón - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aboga por no instalar por ahora la gran bandera de España en la plaza de Colón mientras continúen los episodios de fuertes vientos porque "la vida y la integridad física es lo primordial".

Es el posicionamiento que el alcalde ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Chamartín, después de que la nueva bandera haya durado una semana por las condiciones climáticas que ha registrado la ciudad.

El estado en el que se encuentra la bandera "es una prueba de las inclemencias meteorológicas que está sufriendo la ciudad a lo largo del último mes" dado que él, en sus siete años que lleva como alcalde, no recuerda otra situación parecida con los vientos que se han venido registrando.

Tras recordar que la bandera es competencia de la Armada, Almeida ha confirmado que el Ayuntamiento mantiene con ellos una comunicación directa. "Nuevamente vuelve a presentar problemas y para nosotros es primordial preservar la integridad física de las personas y, por tanto, mientras que haya episodios meteorológicos de viento fuerte consideramos que es mejor por ahora no colocar nuevamente esa bandera", ha expuesto.