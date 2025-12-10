Almeida acusa al "campeón del feminismo" Sánchez de tratar de "rebajar" el "acoso sexual" de Salazar: "Qué no sabrá"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una rueda de prensa, en el Palacio de Cibeles, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Almeida ha acusado a los socialistas de ser "autoridades en acoso sexual" para reclamar, una vez más, "m - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al "campeón del feminismo", como se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tratar de "rebajar" el "acoso sexual" de quien fuera asesor de Moncloa Francisco Salazar haciéndolo pasar por acoso laboral, para preguntarse "qué no sabrá" ese antiguo colaborador para que el jefe del Ejecutivo actúe así.

Desde el CIFSE, Almeida ha calificado de "barbaridad parlamentaria" la que ha expresado Sánchez al decir que el caso de Salazar "es un tema de acoso laboral" cuando "es mentira, es acoso sexual".

"¿Hasta dónde va a llegar el presidente del Gobierno para disminuir la importancia de un acoso sexual en el Palacio de la Moncloa y en la sede del Partido Socialista de España? Lo que es un acoso sexual no se puede disfrazar como acoso laboral. Es una conducta grave, pero todos sabemos que son conductas distintas", ha apuntado el primer edil, en declaraciones a los periodistas.

Almeida ha lanzado que cuando Salazar "se subía a la baragueta delante de las mujeres en Ferraz no las estaba acosando laboralmente, las estaba acosando sexualmente pero, sin embargo, el presidente del Gobierno, el campeón del feminismo, ha venido a rebajarlo".

"Qué no le deberá Paco Salazar y qué no sabrá Paco Salazar de Pedro Sánchez para haberle protegido y ahora para decir que esto no es acoso sexual sino un caso más de acoso laboral. Es una infamia, una ofensa a todas las mujeres que sufren acoso sexual en España", ha condenado.