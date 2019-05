Almeida acusa a Carmena de no querer a personas con discapacidad en Madrid y promete una Oficina de Accesibilidad

Publicado 06/05/2019 12:37:20 CET

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este lunes que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, "no quiere a los discapacitados en la ciudad de Madrid", y ha prometido, si llega a la Alcaldía, una Oficina de Accesibilidad en Madrid como "único cauce de comunicación para resolver sus problemas en el día a día".

Así lo ha expresado Almeida durante su visita a la sede del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, CERMI, donde ha lamentado que "Manuela Carmena no quiere a los discapacitados en la ciudad de Madrid, no les da el trato que se merecen, no les ofrece el respeto que tienen, no les da posibilidades de que se puedan integrar en la vida en sociedad".

En este punto ha recordado que el PP llevó a Pleno en 2016 una proposición sobre discapacidad "con más de cien medidas" aprobadas por unanimidad y que "no han sido aprobadas". "Han ignorado la reivindicaciones", ha reprochado.

Frente a esto, el PP tiene un "compromiso firme e inquebrantable con las personas con discapacidad, que tienen derecho a disfrutar de la ciudad en las mismas condiciones que todos". Por ello los 'populares' van a ejecutar la propuesta aprobada en Pleno en 2016 y crearán una Oficina de Accesibilidad como "único cauce de comunicación para resolver sus problemas en el día a día".

Considera Almeida que el equipo de Gobierno de Ahora Madrid "ha tratado de ignorar a aquellos colectivos como CERMI, la ONCE, colectivos de personas con discapacidad", y que "se han olvidado de las personas con discapacidad".

En el otro lado, el "contacto con CERMI" desde el PP "ha sido constante y fluido a lo largo de toda la legislatura".