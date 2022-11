Almeida acusa a la izquierda de "boicotear" la Sanidad Pública madrileña, que está "garantizada"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este lunes a las formaciones de izquierda en la región de "boicotear" la sanidad pública madrileña, que está "garantizada" y de la que ha destacado que las listas de espera son "menores" que en otras regiones y que cuenta con "más profesionales".

"La sanidad pública está garantizada por parte de la Comunidad de Madrid. Los ratios de médicos de la Comunidad de Madrid están ahí y son superiores al de otras comunidades autónomas; la lista de espera está ahí, y es inferior a otras comunidades autónomas", ha declarado ante los medios de comunicación a su entrada a la Junta Municipal del distrito Centro.

Las palabras del regidor llegan el mismo día del comienzo de la huelga indefinida de los médicos en centros de atención 24 horas para denunciar "el caos y la desprotección" a la población de un plan de urgencia extrahospitalaria puesto en marcha el pasado jueves en la región "sin personal suficiente" para prestar el servicio.

De los 698 médicos, enfermeros y celadores de los Servicios de Atención Rural (SAR) y de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) afectados por la reorganización, junto al personal del Summa 112, están llamados a la huelga un total de 228 facultativos (212 de Atención Primaria y 16 del Summa 112).

Martínez-Almeida se ha mostrado "seguro" de que el Gobierno regional "está haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar la mejor prestación de la Sanidad Pública tanto en la vertiente asistencial como en las Urgencias". Por ello ha pedido a la izquierda "que no politice esta situación, que no trate de sacar el rédito que en la izquierda es habitual y que la Sanidad Pública es de todos y parta todos, y no solo de unos cuantos para unos cuantos buscando obtener un beneficio".

Cree que "la izquierda lleva demasiados años en Madrid mintiendo a los madrileños, diciendo que desmantelaban la Sanidad, que tendrían que entrar con una VISA en la boca porque si no, no se les podría atender".

"Desde que dijeron eso, hay 12 hospitales más en la Comunidad, muchos más profesionales. Que la izquierda siga gritando porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid seguirá trabajando por tener la mejor Sanidad Pública. Les digo que la Comunidad trabaja en encontrar las soluciones", ha finalizado.