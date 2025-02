Almeida acusa a Maestre de ser "la costalera de la corrupción del PSOE"

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, de ser "la costalera de la corrupción del PSOE" después de que la jefa de la oposición acusara a los 'populares' de una posible connivencia con los comisionistas de las mascarillas Alberto Luceño y Luis Medina por no haberse personado en el procedimiento de la Fiscalía.

"Cuando se hace una acusación tan grave, lo mínimo es que se pueda aportar alguna prueba o algún indicio", ha exigido Almeida desde Ventas a quien ha calificado de "costalera de la corrupción del PSOE porque al final no es sino la costalera del 'número uno', de Pedro Sánchez, y por tanto, también de Koldo, de Ábalos, de Aldama".

Almeida ha afeado a Maestre "lo fácil que es bajar la cabeza y callar delante de Pedro Sánchez y elevar el tono delante de aquellos que no tienen ninguna responsabilidad penal", como él en el caso mascarillas, ha apostillado, "y todo por mantener un sueldo público".

El alcalde se ha permitido dar "una lección de derecho a Rita Maestre". "Dice que con nosotros tuvimos connivencia porque no nos personamos en el procedimiento de la Fiscalía. Si Rita Maestre leyera, que es recomendable, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sabría que en una instrucción del Ministerio Fiscal no se puede personar nadie como acusación en ese momento, pero para eso hay que leerse el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", ha aleccionado.

"Cuando nos pudimos personar lo hicimos desde el primer día en el juzgado, no en la Fiscalía. ¿Qué acuerdo de connivencia dice que hay? ¿Pedirles la pena más alta, que es lo que estamos haciendo? ¿Haberle llamado estafadores desde el primer momento? ¿Esa es la connivencia? Lo que pasa es que Rita Maestre está desesperada porque ella esperaba que de este juicio saliera lo que no ha salido de la instrucción, que es algún tipo de responsabilidad de este Ayuntamiento, pero no ha salido absolutamente nada, ni responsabilidad, ni convivencia, ni nada", ha lanzado.