Almeida acusa a Maroto de "ser un fondo buitre" y la socialista condena un Madrid en venta por culpa del PP

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, durante una sesión ordinaria del pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal de la vivienda en la que l - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, de "ser un fondo buitre" porque "tiene tres veces más viviendas que Urbagestión", la empresa propietaria del piso de la octogenaria Maricarmen Abascal, mientras que la socialista ha condenado un Madrid en venta por culpa de las políticas del PP.

Maroto ha llegado al Pleno con una pregunta sobre si el ático que ha comprado la Comunidad de Madrid para servir como oficina temporal de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cumple con las normas urbanísticas municipales. "No estoy para resolver sus dudas urbanísticas", ha contestado Almeida.

La socialista ha recomendado humildad a Almeida porque si se ha encontrado una solución a la octogenania Maricarmen Abascal ha sido por "la presión social para parar a los fondos buitre" porque él "ha llegado tarde". "Lo que tiene que explicar es por qué no consiguió parar el desahucio de Maricarmen y qué va a hacer el Ayuntamiento con las Maricarmen que hay en la ciudad", ha demandado.

El PSOE, ha asegurado, "sí ha escuchado a las personas que están acampadas en Sol, hartas de tener que luchar para conservar su casa, de no poder pagar la que están alquilando reclamando algo tan básico como una vivienda digna. Y si creen que el regreso de Maricarmen a su casa resuelve el problema es que no ha entendido nada".

Los socialistas traen al Pleno una proposición para movilizar vivienda pública vacía porque nosotros no se resignan a que haya más familias que terminen en la calle sin solución habitacional. "Si hoy el PP vota en contra será usted, señor Almeida, el culpable, el que tendrá que explicar por qué el Ayuntamiento no moviliza los recursos necesarios para proteger a las familias de los desahucios", ha espetado.

La edil ha sacado del atril un burofax, como "el que le está llegando a miles de vecinos de los fondos buitre que usted protege para que se vayan de sus casas". "¿Va a seguir presumiendo de no hacer nada? Mire, este cartel resume sus políticas", ha lanzado tras mostrar un cartel de 'Se vende', como ha hecho todo el grupo municipal. "Se vende Madrid y la ciudadanía ha dicho basta ya", ha resumido.

Ante los desahucios, Maroto siente "rabia e indignación, pero también responsabilidad". "Usted solo busca un titular porque cuando hay que defender el modelo de vivienda, usted se pone con los fondos buitre. Porque usted ha elegido el modelo de los áticos de lujo frente a las viviendas de quienes tienen que levantar los barrios todos los días. El modelo de los fondos buitre frente al derecho a la vivienda, incluso llegaron a vender 1.680", en referencia a una decisión de la exalcaldesa Ana Botella.

"USTED ES UN FONDO BUITRE"

El alcalde ha preguntado a la izquierda "si tanto les molesta que vuelva a su casa Maricarmen. ¿Es porque dieron las gracias al Ayuntamiento de Madrid que Maricarmen pudiera volver?". De ha pasado a acusar a Maroto de ser "un fondo buitre porque usted tiene tres veces más viviendas que Urbagestión" dado que en la declaración de bienes de la concejala aparecen "seis inmuebles, tres parecen viviendas".

De ellas le ha preguntado "cuántas dedica al alquiler social", para ironizar que la única desahuciada entre los socialistas es la exportavoz adjunta Enma López, hoy trasladada a una segunda fila de escaños. También ha vaticinado que la siguiente desahuciada será Maroto en las elecciones del 23 de mayo.

Martínez-Almeida ha pasado a poner el foco en los desahucios "en el paraíso de la vivienda de Cataluña", como ha ironizado, donde son más numerosos, sin embargo. ""¿Por qué hay más grandes tenedores en Cataluña que en Madrid? ¿Por qué usted no se preocupó de Olga, la señora que se suicidó después de ser desahuciada, pero era en Cataluña? Esto es un problema de humanidad y de personas y para ustedes las personas no son más que señuelos electorales", ha lanzado a la bancada del PSOE.

"A usted, Maricarmen, o David en en Villa de Vallecas, no son más que señuelos electorales. Lleva usted ocho años en el Gobierno de España y ¿de verdad cree que el primer problema de los españoles es únicamente un problema en Madrid? El Gobierno de España pretende no tener ninguna responsabilidad en el primer problema de todos los españoles", ha condenado.

También se ha centrado en el secretario general de los socialistas madrileños y candidato a la Presidencia regional, Óscar López, "que tiene incluso más viviendas" que Maroto, para asegurar de que "el PSOE no presenta una candidatura a las próximas elecciones municipales y autonómicas sino un fondo buitre, grandes tenedores".