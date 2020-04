Almeida admite que no abrir parques es "decisión difícil" pero recuerda que "la pandemia no está vencida"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha admitido este miércoles que no abrir los parques a partir de este sábado es "una decisión difícil y puede ser incomprendida" pero ha recordado al mismo tiempo que "la pandemia no está vencida" y que "no se puede bajar la guardia".

"Muchos nos reclamáis que abramos parques y jardines; la pandemia no está vencida, no podemos bajar la guardia, hay que dar pequeños pasos, pero no adelantarnos a lo que se pretende porque aún hay riesgo", ha expresado el regidor desde su despacho en Cibeles.

Así, ha señalado que hay que "evitar aglomeraciones, que se cumplan los requisitos, y ser prudentes". "Hemos pasado lo peor, pero no queremos volver a pasar por ello", ha manifestado.

Por otra parte, ha criticado que la desescalada presentada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no cuenta con GPS" y que esta "genera más dudas que certezas".

"Hemos defendido que el Gobierno tiene que generar certeza y credibilidad, y ayer los españoles nos quedamos con más dudas que certezas. Nos quedamos sumidos en una cierta incertidumbre, porque es un plan que no tiene GPS", ha apuntado.