Almeida advierte de problemas de movilidad este miércoles por la tractorada y recomienda Metro y buses de la EMT

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de los problemas de movilidad que previsiblemente registrará la ciudad este miércoles ante la tractorada convocada, por lo que ha recomendado la circulación en transporte público, en concreto Metro y autobuses de EMT Madrid.

"Es obvio que una tractorada afectará a la ciudad y, por tanto, puede haber problemas para la movilidad. No deja de ser un derecho fundamental, en este caso de manifestación y reunión y nosotros, junto con la Delegación de Gobierno, que es quien ha autorizado y quien tiene el recorrido, estamos trabajando para que las afecciones sean las mínimas posibles", ha trasladado a la prensa desde el Palacio de Cibeles.

El primer edil no ha negado que "esta es una cuestión que escapa del control desde el punto de vista de que la tractorada se ha autorizado y, por tanto, lo que hay que hacer es tomar todas las medidas para minimizar los efectos y las consecuencias pero es obvio que va a haber problemas en la movilidad mañana".

El alcalde ha instado a moverse en transporte público, que además "está batiendo récords de usuarios precisamente porque garantiza una cuestión que es extraordinariamente importante, la puntualidad, la capacidad de los viajeros de saber cuándo van a llegar". "Eso es lo que les proporciona tanto Metro como la EMT. Cercanías hay que decir que no lo proporciona", ha declarado.