Almeida advierte: será "complicado" aplicar los 'Pactos de la Villa' si no se permite usar el superávit

"Lo vamos a intentar hacer sean cuales sean las circunstancias aunque es cierto que va a ser notablemente más complicado si no se libera", ha insistido

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de que será "complicado" aplicar las 352 medidas acordadas en los 'Pactos de la Villa' por todos los grupos del Consistorio si el Gobierno central no permite utilizar a los ayuntamientos el superávit.

Aún así, ha señalado que en el texto consta, a petición de Más Madrid, que la necesidad del superávit "no obsta a la voluntad firme de los grupos municipales y del Gobierno local de ejecutar esos acuerdos aunque esto no se produjese".

"Creo que ese es el espíritu, nosotros lo vamos a intentar hacer sean cuales sean las circunstancias, aunque es cierto que va a ser notablemente más complicado si no se libera", ha asegurado Almeida en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, en la que ha recordado que esta reclamación no parte únicamente desde el Consistorio de la capital, sino también de otros gobiernos locales, algunos de ellos en manos del PSOE.

Al hilo, Almeida ha apuntado a la "complicada" situación tanto presupuestaria como económica que dejará la crisis del Covid-19 en todo el país tras la caída del Producto Interior Bruto (PIB) y el aumento del desempleo, una "nueva premisa" que va a hacer "complicado" gestionar desde las administraciones con los recursos con los que cuentan.

NECESIDAD DE ACUERDOS PARA PRESUPUESTOS

Es por ello, que entiende que va a ser "necesario" que entre los grupos tengan la capacidad de sentarse a hablar de los presupuestos municipales, de "poner las 352 medidas encima de la mesa" y tratar de que, "si no puede haber un acuerdo absoluto", pueda haber uno "sustancial".

"Me refiero a lo que pasó con la modificación de las ordenanzas fiscales que tramitamos durante la pandemia, donde PSOE y Más Madrid no votaron a favor por una serie de cuestiones muy puntuales, se abstuvieron y no votaron en contra. Esperemos que podamos llegar por lo menos a este tipo de soluciones", ha explicado el primer edil.

En el marco de las negociaciones de los 'Pactos de la Villa', al ser preguntado por si no colgar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento era una concesión a Vox para que no se descolgaran de los acuerdos, Almeida ha asegurado que "Vox no se ha dirigido en ningún momento" hacia él para hablar de la bandera del Orgullo.

Así, ha insistido en que la decisión se tomó en función de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la colocación de bandera no oficiales y que en contraposición se iluminará esta semana el Consistorio con los colores de la bandera arcoíris.

"Nosotros teníamos una bandera de España en la que agradecíamos a los madrileños que también hemos retirado como consecuencia de esa sentencia", ha añadido el alcalde.

Por último, ha marcado como uno de los objetivos de la Corporación municipal en la etapa pospandemia mejorar la coordinación con las asociaciones para hacer frente a las "colas del hambre" que ha provocado la crisis sanitaria.

"Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, es nuestra responsabilidad, no de las asociaciones, la de tener la capacidad de llegar hasta la última persona y que nadie se quede sin ello", ha afirmado Almeida, quien ha calificado de "extraordinario" el trabajo de las juntas de distrito en este aspecto durante la etapa más dura de la lucha contra el Covid-19.

Asimismo, ha apuntado que como parte de los 'Pactos de la Villa' se pondrá en marcha un sistema mediante tarjetas monedero para poder dar una solución y poder homogeneizar el tratamiento para que "todos los madrileños, independientemente del distrito en el que residan, van a tener para poder tener suministro de alimentos".