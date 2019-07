Almeida afea que Madrid Central solo beneficie a los que pueden comprar "un coche nuevo" y privilegie una zona

Publicado 02/07/2019 11:44:24 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado hoy que el Madrid Central "improvisado" por el anterior Gobierno de Manuela Carmena beneficie solo a los que se pueden comprar "un coche nuevo" y privilegie solo una zona, sin adoptar medidas en el resto de la ciudad donde hay más gente que vive fuera de la M30 que dentro.

Así lo ha señalado en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, en la que se le ha preguntado sobre la moratoria de multas a Madrid Central.

Para dar una idea de las dimensiones, el alcalde ha explicado que dentro del distrito Centro, que es lo que abarca Madrid Central, hay "un conjunto de población que equivale a la misma población que tienen 26 capitales de provincia que hay en España".

"Madrid Central fue una improvisación de Carmena que no iba en su programa electoral y no se sometió al veredicto de las urnas, lo que sí hemos hecho nosotros. El sistema de imposición de multas fallaba porque ellos mismo tuvieron que anular multas", ha indicado.

En esta línea, ha recalcado que no hay elementos de información que prevean que tiene que hacer la gente que quiera entrar en el perímetro establecido y ha destacado que hay que asumir que se tienen "necesidades de movilidad respecto a todos los madrileños y no solo a los que se pueden comprar un coche nuevo".

Por ello, ha señalado que se ha hecho una moratoria de tres meses para que se replanteé y se vea hacia que modelos se puede ir" que compatibilicen el Medio Ambiente con las necesidades de movilidad de los madrileños.

Así, ha subrayado que no pueden entender que no se haya tenido en cuenta al resto de distritos, ya que Madrid tiene 21 y 14 están fuera de la M-30. "Hay más gente que vive fuera que dentro y uno no puede privilegiar una zona sin perjuicio de adoptar medidas en el resto", ha dicho.

Asimismo, Almeida ha reseñado que la mejora de la calidad del aire será una de las prioridades de su Gobierno, afirmando que sus medidas serán "mejores y más eficaces" que las de la izquierda que han fracasado "estrepitosamente". Seguidamente, ha recordado que la contaminación ha empeorado en veintidós de las veinticuatro estaciones de medición de la ciudad de Madrid.

"Madrid tiene un problema de contaminación, que no lo dude nadie, pero nosotros hablamos de mejorar la calidad del aire. Creemos en el conjunto de medidas que se basan en alternativas y no prohibiciones y en la línea de sustituir la flota de vehículos y las calderas de gas. So medidas sustancialmente mejores que una medida chapucera como es Madrid Central", ha subrayado.

Igualmente, ha destacado que hay mucha gente que no entra en el perímetro "por capricho," sino por trabajo o para llevar a sus hijos al colegio.

Por ello, ha insistido en que hay que estudiar las situaciones y buscar un modelo compatible con las necesidades de movilidad, invitando a "un periodo de reflexión" para tratar de mejorar la medida puesta en marcha por Carmena.