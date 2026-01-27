Almeida afea a Ortega que en su programa "dedicara tres líneas a la vivienda" como "si Madrid fuese Illán de Vacas"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno ordinario del Ayuntamiento - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado a la portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que en su programa electoral, "único para toda España", "dedicaran tres líneas a vivienda", siendo el principal problema de la ciudad, es decir, "trataba igual el problema de la vivienda en Madrid que en Illán de Vacas (Toledo), que es el municipio más pequeño de España".

En el Pleno de Cibeles, Almeida ha asegurado que el Gobierno municipal cumplirá con su compromiso en materia de vivienda alejado de la pretendida "superioridad moral" de Vox. "Y más cuando es la primera vez que pregunta por la vivienda al alcalde de Madrid. Parece sorprendente que siendo el principal problema de esta ciudad, usted no haya tenido ni encontrado ninguna oportunidad hasta este momento al alcalde sobre cuestiones de vivienda", ha reprochado.

También le ha cuestionado por las razones "por las que no ha presentado ninguna enmienda a los presupuestos de vivienda del Ayuntamiento de Madrid para el año 2026". "Vamos a cumplir mientras ustedes han saboteado las políticas de vivienda, por ejemplo, votando con la izquierda contra la aprobación de las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid", ha lanzado a Ortega.

A lo que ha sumado que "nunca en Madrid ha sido tan fácil, tan rápido, ni ha habido tanto suelo finalista para poder construir viviendas. Y nunca Madrid ha alcanzado las 10.000 viviendas de parque público de vivienda", ha indicado.