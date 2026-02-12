Almeida afirma que hay "3.000 viviendas turísticas ilegales menos" en Madrid gracias al Plan Reside

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este jueves que en la capital hay "3.000 viviendas turísticas ilegales menos" gracias al Plan Reside impulsado por su Gobierno.

Así lo ha destacado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) sobre las viviendas de uso turístico (VUT), en la que ha anulado una sanción de 30.001 euros impuesta por el Ayuntamiento a una VUT al apreciar una incorrecta tipificación jurídica de la infracción aplicada.

"Nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, acatar las sentencias (...). Insisto, esa sentencia lo que dice es que hay una normativa sancionadora más estricta y más dura hoy que en el año 2018. Y eso lo debería hacer reflexionar a la izquierda, a esa izquierda que tanto dice que no hemos hecho nada contra las VUT", ha explicado.

El alcalde carga así contra Más Madrid, que "no asume que por primera vez se ha producido una reducción drástica del número de viviendas turísticas conforme a la normativa de este equipo de Gobierno y que el Tribunal Superior de Justicia les dice que su normativa (con el Gobierno de Manuela Carmena) era mucho más laxa y mucho más favorable para la proliferación de este tipo de viviendas".