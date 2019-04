Almeida afirma que el PP es la "fuerza hegemónica" del centro-derecha y la "única alternativa" a Carmena

Publicado 15/04/2019 13:32:14 CET

El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha afirmado este lunes que su partido es la "fuerza hegemónica" del centro-derecha y la "única alternativa" para que no siga en el gobierno de la capital la actual alcaldesa, Manuela Carmena.

Así lo ha confirmado el candidato tras la publicación de una encuesta por parte de Telemadrid que coloca al PP como segunda fuerza con un 21,5 por ciento de intención de voto, después de Más Madrid como primera fuerza y sitúa a Vox en tercer lugar por delante de Ciudadanos y PSOE.

De esta forma, Almeida se ha mostrado "contento" ya que ha afirmado que el PP se consolida en esta encuesta como "la única alternativa" a Manuela Carmena y ha insistido en que la actual alcaldesa cuenta con el apoyo de "la izquierda radical y antisistema", como ha asegurado que es el candidato de Izquierda Unida, Sánchez Mato, y ha manifestado que "lo que necesita" Madrid son políticas de centro-derecha.

Asimismo, ha recalcado que "solo" hay dos opciones, una encabezada por "la izquierda radical o populista" y otra que representa él mismo de "centro-derecha liberal" donde ha asegurado que caben "todos con independencia de cómo piensen o lo que hayan votado" para que sea un proyecto "de Madrid para Madrid" y no un proyecto de "menos Madrid y más Carmena".

En cuanto a sus contrincantes, Almeida ha señalado que su partido no mira "ni a su izquierda ni a su derecha" y así se consolida como "el único capaz de que Carmena no siga gobernando", aunque se ha mantenido al margen de la subida de Vox y la bajada de Ciudadanos. No obstante, según el candidato, Villacís debería plantearse el por qué de este descenso "consistente".

"Ciudadanos no es un partido de fiar, Ignacio Aguado dice que no pactará con el PSOE pero Villacís sí, pero es obvio que los madrileños no tienen una certeza de qué va a hacer Ciudadanos con sus votos", ha apuntado.

En cuanto al aumento de Vox, Martínez-Almeida ha señalado que no sabe valorar "exactamente" por qué se ha producido este ascenso del partido de Santiago Abascal, si bien ha recalcado que el descenso de Ciudadanos se debe "a la falta de confianza" de los votantes.

Por otro lado, en referencia a la valoración que ha obtenido como líder en la encuesta de Telemadrid que le sitúa como el segundo mejor valorado de todos los candidatos, Almeida ha agradecido la confianza de los madrileños y cree que es "fruto del trabajo" del Grupo Municipal Popular, que ha sido la "auténtica punta de lanza" de la oposición al gobierno de Más Madrid.

PROPUESTAS "CLARAS" A NIVEL NACIONAL

Por otro lado, el candidato 'popular' al Ayuntamiento de Madrid ha afirmado que sus primeras impresiones de la campaña a las elecciones generales son "positivas" y que el PP está poniendo encima de la mesa unas propuestas "claras de fortalecimiento institucional y de recuperación económica frente a la desaceleración que ha iniciado Pedro Sánchez".

En este sentido, el candidato ha asegurado que con el gobierno del PP se creaban "7.000 puestos de trabajo al día" y con el del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se destruyen 6.500 puestos de trabajo diariamente".

"Los españoles agradecerán saber que gracias al PP van a tener 16.000 millones de euros más para el consumo en rebajas de impuestos pero que al mismo tiempo están garantizadas las pensiones, las ayudas a la dependencia y que vamos a crear un Ministerio para la Familia, que es una institución", ha explicado Martínez-Almeida.

En este sentido, ha asegurado que le gustaría saber qué propuestas tienen el resto de partidos porque todavía "no las conocemos" ya que el resto de fuerzas van "a rebufo" del PP. Además, ha criticado a Sánchez por "estar callado" y no acceder a realizar un debate electoral en la televisión pública y ha manifestado que "uno de los grandes debates que habría en España sería el que enfrentara a Sánchez antes y después de ser presidente del Gobierno".