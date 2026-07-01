Almeida afirma que ha sido "complicado" desbloquear Campamento porque "el Ministerio no ha puesto las cosas fáciles"

Archivo - Obras de demolición de varios edificios del acuartelamiento Teniente Muñoz Castellanos, en los antiguos cuarteles de Campamento, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adscrita al Ministerio - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que ha sido "complicado" desbloquear Campamento porque "el Ministerio no ha puesto las cosas fáciles en la tramitación administrativa".

"Gracias a este Ayuntamiento por fin va a poder salir adelante una operación bloqueada desde hace décadas", ha insistido desde Los Berrocales, una vez que el Consistorio da luz verde a que se pueda urbanizar y construir al mismo tiempo, "una medida adoptada de manera pionera durante la anterior legislatura" para "agilizar la vivienda". "Esperemos que esta medida también se adopte por los promotores de la operación Campamento", ha deseado.

En cuanto al Ministerio de Vivienda, el alcalde ha remarcado que no les han puesto las cosas fáciles en la tramitación administrativa. "No ha sido sencillo tratar con ellos. Nosotros les urgíamos constantemente porque nuestra voluntad era poder aprobar lo antes posible", ha declarado.

"Nosotros hemos tardado mucho menos en aprobar el proyecto de urbanización que el Ministerio en complementar todos los trámites administrativos", ha resumido, con el deseo de que "esto no suceda a partir de ahora y que el Ministerio sea más ágil, más rápido y más eficaz, que no dilate los plazos administrativos y que empiece a urbanizar y construir".

El Consistorio ya está trabajando "en un sistema de concesión de licencias que permita ser más ágil en aquellos desarrollos urbanísticos que tienen un alto número de viviendas".

DESBLOQUEO DE CAMPAMENTO

El alcalde anunció este martes en el Pleno del Estado de la Ciudad el desbloqueo definitivo de la operación Campamento, en el distrito de Latina, con la aprobación en la Junta de Gobierno de este jueves del proyecto de urbanización de 2 millones de metros cuadrados de superficie y que contará con una inversión de más de 383 millones de euros.

"Les anuncio que el Ayuntamiento de Madrid desbloquea definitivamente la operación Campamento cuando este jueves en la Junta de Gobierno aprobará el proyecto de urbanización", ha desvelado sobre un proyecto que está promovido por Casa 47 Entidad Pública Empresarial y será supervisado por el Área de Obras y Equipamientos.

Así, ha incidido en que se va a desbloquear un proyecto que va a suponer "adicionar a la ciudad de Madrid más de 10.000 viviendas". "Lo dijimos en su momento, sin el Ayuntamiento de Madrid no hay operación Campamento. Con este equipo de Gobierno se desbloqueará después de décadas esta operación clave para el desarrollo de toda la zona oeste de la ciudad", subrayaba.