Almeida agradece la "confianza" de Ayuso por la candidatura porque no se le ocurre más que "estar juntos lo que queda"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante un desayuno informativo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido la "confianza" de su jefa de filas y presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en torno a su candidatura en 2027, porque no se le ocurre más que "estar juntos lo que queda por delante, que es muchísimo trabajo".

Ayuso confirmaba desde las páginas del diario 'El Mundo' que Almeida y ella volverán a ser candidatos en 2027. "No suelo llevarle la contraria a la presidenta Díaz Ayuso", ha bromeado el primer edil con la prensa después de presentar la iniciativa gastronómica DeLiMadrid en Madrid Fusión.

"Para mí es muy importante agradecer la confianza de la presidenta Díaz Ayuso. Empezamos juntos en esto en el año 2019 y no se me ocurriría otra cosa que también estar juntos en lo que nos queda por delante, que es muchísimo trabajo", ha declarado.

Almeida ha querido mostrar su agradecimiento a "una persona que ha demostrado en la política lo que ha demostrado la presidenta Díaz Ayuso", para asegurar que "este proyecto está funcionando y que lo mejor todavía está por venir".