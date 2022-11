Almeida alaba el "buen trabajo" de Mar Espinar al frente del PSOE en Cibeles: "Ha dejado muy buena impronta"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha alabado este lunes el "buen trabajo" de la portavoz del Grupo Municipal en Cibeles, Mar Espinar, al frente del mismo, así como la "buena impronta" que deja en el Consistorio.

"Sí considero que desde luego Mar Espinar, haga lo que haga, ha dejado muy buena impronta en el Ayuntamiento, que está realizando un muy buen trabajo del Grupo Municipal, que es cuarta fuerza. Que no se entienda como una crítica al PSOE... sino como un elogio sincero de verdad a Mar Espinar. Las discrepancias están ahí, pero ha hecho muy buen trabajo como portavoz", ha manifestado el regidor desde la planta depuradora de Valdebebas.

Espinar le ha deseado "la mejor de las suertes" a la ministra de Turismo, Industria y Comercio, Reyes Maroto, quien ha anunciado su deseo de ser candidata del PSOE a Cibeles, y ha destacado que "el protagonismo" ahora debe centrarse en ella y el partido.

Ha recordado que ambos entraron "al mismo tiempo en el Ayuntamiento de Madrid como concejales novatos" y a lo largo de estos siete años han trabado buena relación personal. "Hasta el punto de que yo considero que Mar Espinar es amiga. Mi respeto profesional por ella desde la discrepancia ideológica. Le deseo lo mejor, de verdad", ha remachado.

Requerido por si la socialista debería presentarse o no a primarias, Almeida ha señalado que él no es "quien" para pronunciarse "sobre si se tiene que presentar o no a primarias", ya que "es una decisión que tiene que tomar ella".