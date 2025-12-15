Almeida anima a los grupos de riesgo a vacunarse de la gripe en los centros de Madrid Salud

Archivo - Estornudo - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha animado a los grupos de riesgo a vacunarse de la gripe en los centros de Madrid Salud después de que la consejera de Sanidad, Fátima Matute, haya advertido que la incidencia de la gripe en la región seguirá creciendo en las próximas dos semanas, especialmente con motivo de las reuniones masivas por las fiestas navideñas, y ha llamado a adoptar las medidas de protección individual recomendadas.

También ha remarcado que "afortunadamente" el incremento de casos no se está traduciendo en un incremento de la gravedad en los ingresos.

Desde el parque Manolito Gafotas, en Carabanchel, el alcalde ha asegurado que Madrid Salud "está completamente implicado en el proceso de vacunación, que sus centros están abiertos para la vacunación porque la gripe está viniendo especialmente fuerte este año".