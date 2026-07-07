Almeida aplaude la ley para el concebido no nacido anunciada por Feijóo ante unas cifras de natalidad "dramáticas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios durante una visita a los trabajos de excavación del túnel de Parque Castellana, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). Almeida ha visitado la finalización de la excavación del túnel - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido la ley para el concebido no nacido anunciada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante unas cifras de natalidad "dramáticas" en España.

Almeida se ha referido desde Parque Castellana al anuncio de Feijóo sobre una ley nacional para que el "concebido y no nacido" que tenga "repercusión económica y social" siguiendo la norma aprobada la semana pasada por la Comunidad de Madrid. La Asamblea de Madrid sacó adelante con los votos de PP y Vox la ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar para poder acceder a ayudas públicas.

Para el alcalde se trata de "una muy buena noticia". "En primer lugar, porque estoy convencido de que va a gobernar Alberto Núñez Feijóo y, por tanto, se va a implementar esta medida y, en segundo lugar, porque simboliza lo que decimos desde el Partido Popular, que uno de los retos, si no el más urgente en España, es el demográfico", ha justificado.

Incluso ha calificado de "dramáticas" las cifras de natalidad. "En Madrid estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido para acompañar a las familias y en los embarazos. Nos alegra enormemente que en el año 2025 por primera vez el número de nacimientos haya sido superior al de fallecimientos en esta ciudad y eso da idea de que el esfuerzo que se hace desde las instituciones por apoyar, por promover la maternidad, la natalidad y la conciliación da sus frutos y produce sus efectos", ha defendido.