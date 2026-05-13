Almeida aplaude la vuelta de NFL a Madrid después de que el primer partido generase un impacto de 70 millones de euros

Archivo - Miami Dolphins contra Washington Commanders en el Bernabeu - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido la vuelta de la National Football League (NFL) a la capital el próximo 8 noviembre en un partido de su liga regular que enfrentará a los Cincinnati Bengals contra los Atlanta Falcons en el estadio Santiago Bernabéu, un reconocimiento que llega después de que la primera experiencia el año pasado generase un impacto económico estimado de más de 70 millones de euros y atrajera a 42.000 turistas internacionales.

"Es un evento que muchas ciudades quieren en el mundo y muy pocas lo pueden obtener, y no digo por segunda ocasión consecutiva. La NFL se quedó encantada con la ciudad de Madrid y la ciudad de Madrid recibió una extraordinaria imagen internacional", ha destacado Almeida desde el Museo de Artes y Tradiciones Populares.

Con la convicción de que será "un grandísimo espectáculo deportivo", el alcalde ha hecho hincapié no sólo en que la ciudad recibe grandes eventos del deporte sino que esto "tiene por misión fundamental, la generación de una cantera, de un deporte de base, la afición a la práctica deportiva" porque "es bueno como escuela de vida y de hábitos saludables".

Se ha referido en concreto al programa 'NFL Flag', que la liga desarrollará durante todo el año en colegios de la capital en colaboración con la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA). El impulso del flag football entre los escolares, una disciplina que formará parte del programa olímpico de Los Ángeles 2028, es una "apuesta por un deporte accesible, educativo y con capacidad para inspirar nuevos hábitos saludables entre niños y jóvenes", ha señalado Almeida.

El encuentro que enfrentará a los Cincinnati Bengals contra los Atlanta Falcons es uno de los nueve partidos internacionales que se disputarán en la próxima temporada a lo largo de cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

La celebración de este partido es posible gracias al acuerdo multianual alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid, la National Football League), la Comunidad de Madrid y el Real Madrid C. F., que permite la celebración de partidos de temporada regular en el Santiago Bernabéu. El acuerdo da continuidad al encuentro celebrado en noviembre de 2025, el primero de la NFL disputado en Madrid y en España, que consiguió más de 78.000 espectadores.