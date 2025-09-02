Almeida apunta al Pleno del Estado de la Ciudad como "la mejor reunión" que pueda tener con la oposición

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desde Usera (Orcasitas) - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado al Pleno del Estado de la Ciudad del próximo lunes como "la mejor reunión" que pueda tener con los grupos de la oposición, encuentros que, por ejemplo, sí mantiene la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, al comienzo del curso político.

Le tiende "la mano a la oposición para todo aquello que sea bueno para la ciudad de Madrid", ha asegurado desde Orcasitas (Usera), hasta el punto de poder incorporarlo en ordenanzas y presupuestos.

Almeida ha insistido en "la mano tendida al diálogo a todo aquello que sea positivo". "Nosotros no tenemos ningún problema en poder aceptarlo y, por supuesto, en el marco de los presupuestos tendremos reuniones con los grupos municipales para ver qué propuestas se pueden incorporar", ha aseverado.