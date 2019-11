Almeida asegura que 90 nuevos conductores de EMT se han contratado porque Carmena dio 7 días libres más a trabajadores

Publicado 18/11/2019 12:33:15 CET

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que se han tenido que contratar 90 nuevos conductores por el Ayuntamiento para la Empresa Municipal de Transportes (EMT) porque el gobierno anterior, capitaneado por Manuela Carmena, les otorgó siete días libres más a los trabajadores.

"Como concedieron siete días libres adicionales, ahora hay que contratar 90 nuevos conductores; si no hubiera sido por estos días, concedidos por el anterior equipo de Gobierno, no tendría esa urgencia y necesidad. Tienen que explicar por qué los servicios que entonces no valían, hoy sí", ha lanzado el regidor tras el acto con los campeones del mundo de baloncesto.

Por ello, ha instado al comité de empresa de la EMT a desconvocar la huelga, ya que "no hay motivo". "Si quieren seguir con la huelga, que nadie se olvide que ha habido que contratar 90 conductores porque el anterior gobierno pactó siete días adicionales al año", ha apostillado, para apuntar a continuación que "ojalá todos los trabajadores" tuvieran ese mismo convenio colectivo.

El comité de empresa de la EMT dio el visto bueno a la contratación temporal de 90 trabajadores y solicitó una reunión con el Ayuntamiento y el gerente de la EMT, Alfonso Sánchez Vicente, donde querían presentar un calendario de contrataciones y cumplimientos como "declaración de intenciones para intentar llegar a acuerdos". Ayuntamiento reiteró que se sentaría hasta desconvocar la huelga.

PAROS CONVOCADOS

Están convocados cuatro días de paro de dos horas para los días 22, 25, 27 y 29, y una huelga de 24 horas el 3 de diciembre para exigir que el Ayuntamiento de Madrid contrate personal. Para el área que capitanea Borja Carabante, esta huelga es "política e injustificada".

Almeida ha instado al comité de empresa a "pensar en el servicio público que tienen que dar a todos los ciudadanos". Así, les ha dicho que "si se han precipitado, si no saben cómo salir de esta huelga arbitraria, si han pensado detenidamente por qué han tenido la huelga, que no se preocupen, que la desconvoquen, que no estamos en la lucha, en la confrontación, y sí en la lucha de los poderes públicos".