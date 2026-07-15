Almeida asegura que se crearán más recursos para personas sin hogar y rechaza que haya listas de espera

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en un diálogo en el curso ‘Vivienda y jóvenes: cómo la hiperregulación la volvió escasa y cara (y cómo lograr que deje de serlo)’ durante los Cursos de Verano CEU-Maria Cristina, a 8 de julio de - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que se crearán más recursos para personas sin hogar en la ciudad y ha rechazado, dirigiéndose a la izquierda, que haya listas de espera.

La contestación de Almeida desde Cibeles ha sido una respuesta a la portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición, Rita Maestre, que a su vez le ha acusado de intentar "maquillar con cifras" la situación del sinhogarismo en la capital y ha apuntado a que hay "más de 800 personas" pendientes de acceder a un recurso habitacional como alternativa a dormir en la calle.

Martínez-Almeida ha rechazado hablar de "lista de espera". "Aquí no hay lista de espera, aquí hay unos servicios que por parte del Samur Social lo que hacen es un seguimiento individualizado de las personas que están en la calle para la asignación de las plazas", ha puntualizado.

A lo que ha sumado que "hay un 40% de plazas más que las que había en el año 2019", el último gobernado por la izquierda, aunque no es que esto le parezca "suficiente". "Vamos a incrementar también el número de plazas y vamos a crear un número adicional", ha indicado.

El Ayuntamiento está creando un nuevo recurso en Vicálvaro, en concreto en El Cañaveral, para dirigirse a las personas sin hogar que menos tiempo llevan en la calle "porque el índice de recuperación de una persona y de su autonomía, cuanto menos tiempo en la calle, es más alto".