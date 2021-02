Almeida asegura que el Gobierno "debería haber resuelto" criterios de vacunación antes de la llegada de la primera dosis

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que el Gobierno de la Nación "debería haber resuelto" los criterios de vacunación antes de la llegada de la primera dosis al país.

"Es una cuestión que ser debería haber resuelto con anterioridad a la llegada de la primera vacuna. El gobierno debería haber establecido los criterios de vacunación", ha transmitido ante la prensa durante el acto para colocar la primera piedra de la nueva sede de la Unidad Integral de Policía Municipal en Retiro.

Así, el también regidor madrileño ha asegurado que no se iba a pronunciar "sobre qué grupos son o no prioritarios, también teniendo en cuenta otro tipo de factores". "No entraré en ese debate, pero los españoles hubiéramos agradecido que el Gobierno de la Nación hubiera dejado claro cómo iban a distribuirse y los grupos", ha concluido.