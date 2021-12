Almeida asume que aprobar Presupuesto de 2022 es "muy difícil" y que la enmienda del Grupo Mixto "aboca a la prórroga"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este lunes que es "muy difícil" poder aprobar los Presupuestos de la capital para 2022 y que la enmienda a la totalidad que plantea el Grupo Mixto "aboca a la prórroga".

"Parece muy difícil que estos presupuestos se puedan aprobar, y esto aboca a la prórroga, con pérdida de numerosos proyectos, subvenciones en el ámbito social, de unidades de Policía Municipal, o perjudicando la calidad de vida de los madrileños", ha indicado tras acudir a la presentación de 'Save the Date', en CentroCentro.

Las declaraciones de Almeida se han producido justo después de que la portavoz del Grupo Mixto en el Ayuntamiento, Marta Higueras, haya avanzado que están meditando presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuesto para 2022 aunque eso no supondría retirar la mano tendida a la negociación con el gobierno que encabeza el alcalde.

Será mañana cuando se desvele la decisión final del Grupo Mixto dado que es cuando expira el plazo para presentar enmiendas. "Son unos malos presupuestos rendidos a la ultraderecha, a Vox. Hay que mejorarlos mucho para que satisfagan a los ciudadanos", ha señalado Higueras.

"Ellos verán si quieren presentar una enmienda a la totalidad. Vamos a intentar aprobarlos a toda costa, ya sabemos cuál es la posición de Vox, no se quiere sentar a hablar, y parece que los que hacían un ofrecimiento, que era el Grupo Mixto, de que estaban dispuestos a negociar, curioso ofrecimiento si presentan una enmienda a la totalidad", ha expresado el regidor.

Además, cree que "está claro que Vox y Mixto tienen intereses convergentes, que es que no haya presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid". "Cuando se nos decía por qué no negocian con el Mixto, aquí tienen la respuesta, porque presentan una enmienda a la totalidad. Esto quiere decir que no comparten nada", ha finalizado.