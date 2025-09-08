Almeida augura el "final" de Más Madrid por "no tener el respeto" de Carmena ni "la capacidad de engañar" de Errejón

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha augurado el "final" de Más Madrid por "no tener el respeto" de la exregidora Manuela Carmena y por no contar con la "capacidad de engañar de Iñigo Errejón".

"Más Madrid se sustentaba sobre dos pilares. El respeto indudable que se ganó Manuela Carmena, que primero fue alcaldesa y luego fue lista más votada, y en segundo lugar sobre el engaño de Íñigo Errejón al conjunto de la ciudadanía. Ahora, ni tienen el respeto ni la capacidad de engañar. Por eso, este es final", ha asegurado en su turno de réplica en el Debate del Estado de la Ciudad, celebrado en el Palacio de Cibeles.

En este sentido, el primer edil ha remarcado que el discurso del portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, "ha sido complicado de seguir" y le ha pedido "no exagerar las cosas" después de que este haya asegurado que Almeida "ha estado más veces en Miami que en Villaverde".

"He pedido los datos de las visitas a distrito de su portavoz (Rita Maestre, que está de baja de maternidad). En visitas específicas de distritos, he estado a lo largo del último año 79 veces en distritos. ¿Sabe cuánto ha estado la señora Maestre? 33, el 40% de las veces que he estado yo. ¿Sabe que hizo más viajes en el extranjero mientras estuvo en el gobierno que yo en los seis años?", ha manifestado.

En referencia a los pisos turísticos, el primer edil ha insistido en que el Gobierno de Carmena "no hizo nada" y que su normativa fue "la que permitió que se desbocaran masivamente". Ha añadido que Más Madrid ha hecho "el ridículo más espantoso que se puede hacer yendo a denunciar a la Fiscalía un delito y que les diga que todo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid está bien".

"Dicen que la ciudad está en venta y que gobernamos para unos pocos. ¿A ustedes no les sugiere ninguna reflexión? ¿De verdad creen que todos los que nos votan piensan que es una ciudad que está en venta? ¿Piensan que es una ciudad únicamente entregada a lo que son los ricos riquísimos?", se ha preguntado.