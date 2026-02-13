Almeida avisa que "quien dé la oportunidad de revivir a la izquierda" en Extremadura "comete una irresponsabilidad"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, atiende a los medios antes de visitar el Hospital Universitario de Cáceres - EUROPA PRESS

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avisado que "quien dé la oportunidad de revivir a la izquierda" en Extremadura, con la vista puesta en las condiciones que Vox está poniendo sobre la mesa a la 'popular' María Guardiola, "está cometiendo una irresponsabilidad gravísima con el futuro de España y el futuro de los españoles".

Preguntado por el temor en el PP ante una posible repetición electoral, el alcalde ha alertado desde el estanque de tormentas de Arroyofresno que "quien piense que la izquierda no tiene la capacidad de poder rearmarse y de poder mejorar su resultado electoral se equivoca gravemente".

"Quien quiera darle un balón de oxígeno a la izquierda con unas nuevas elecciones a ver si de esta manera pueden recuperar algo de su capital político... es una irresponsabilidad gravísima", ha insistido, además de remarcar que "los extremeños lo han dejado muy claro" porque "Vox tiene un muy buen resultado pero cuando un 43% quieren que gobierne María Guardiola lo lógico es respetar a esa mayoría del 43%".

Sobre todo "porque en la política actual no es fácil tener un 43% de voto y un apoyo popular tan masivo como el que tuvo María Guardiola". "Creo que, al margen del debate que podamos tener, es obvio que la mayoría de los extremeños quiere que haya un gobierno y, por tanto, eso hay que respetarlo", ha subrayado.