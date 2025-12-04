Almeida busca "llegar a un acuerdo" en el cantón de Montecarmelo, "un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - CARLOS LUJAN - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que la intención es "llegar a un acuerdo lo antes posible" en torno al cantón de Montecarmelo, que no será más que "un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse".

"Creo que este tema ya ha durado demasiado tiempo y que ha habido demasiadas intoxicaciones. Ha quedado más que demostrado que no va a ser un megacantón, ni va a haber una instalación de gestión de residuos. Lo que pretendemos es un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse, que puedan tener mejores instalaciones y depositar allí sus utensilios de trabajo", ha resumido el alcalde en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Con él, en palabras de Almeida, "también mejorarán las condiciones de limpieza de Montecarmelo". "Aquí no va a haber una instalación industrial, como se está diciendo, ni un trasiego continuo de vehículos, como se está denunciando. Aquí lo que hay es una serie de vecinos, que tienen el legítimo derecho a oponerse pero que, en mi opinión, lo que no pueden hacer es engañar al resto de vecinos", ha subrayado.

"Queremos cerrar este asunto lo antes posible, queremos hacerlo mediante la colocación de instalaciones que permitan tener vestuarios a los trabajadores, que dignifiquen sus condiciones de trabajo, que les permitan tener los utensilios lo más cerca posible y cuando esté esa instalación se verá por parte de los vecinos quién ha mentido y quién no ha mentido, tan sencillo como eso", ha insistido.