Almeida carga contra el "chantaje" de Puigdemont y su "pulso a la legalidad": "Sánchez está dispuesto a pagar el precio"

"Puigdemont y Junqueras saben que del estado de derecho que tenían en 2017 no quedan ni los cimientos", asegura

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este miércoles contra el "chantaje" del líder de Junts y eurodiputado, Carles Puigdemont, y su "pulso a la legalidad" y considera que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está "dispuesto a pagar el precio".

Después de que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts haya reclamado al Gobierno reconocer la "legitimidad" del independentismo y una amnistía a los encausados por el 'procés', Almeida ha valorado que estas peticiones son "absolutamente inaceptables en términos democráticos, además de ser "un desafío a la Constitución".

"El problema no es Puigdemont. El problema es un Pedro Sánchez desbocado en la búsqueda de seguir siendo presidente del Gobierno con una persona que no esconde nada y que no renuncia a la vía unilateral", ha censurado Almeida desde Canillejas.

Considera que lo único que está haciendo Sánchez es "allanar el camino" y ha cargado contra una de las "grandes mentiras" del socialista que es que "Cataluña está pacificada". "Los independentistas catalanes están agazapados y a la espera", ha expresado.

"Puigdemont y Junqueras (presidente de ERC) saben que del estado de derecho que tenían en 2017 no quedan ni los cimientos", ha criticado Almeida, quien ha afirmado que el independentismo ha hecho un "repliegue táctico" y lo volverá a intentar.

Por otro lado, ha ensalzado también que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya no vea con sentido reunirse con Junts y ha aseverado que su decisión está "plenamente justificada" tras la declaraciones de Puigdemont. "Pactar con Puigdemont y con Bildu es renunciar a la igualdad entre españoles", ha lanzado.