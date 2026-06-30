Almeida carga contra una izquierda "triste y resentida" e insta a "la urgencia democrática de desalojar al sanchismo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles encara hoy el que será el último Pleno del Estado de la Ciudad del mand - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra una izquierda "triste y resentida", de "inferioridad moral", y ha instado a "la urgencia democrática de desalojar al sanchismo".

En su réplica a los grupos de la oposición en el Pleno del Estado de la Ciudad, Almeida ha contestado al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que él no niega que haya problemas en Madrid. "Lo que sí decimos a los ciudadanos que aquí hay un Gobierno que sabe afrontar las dificultades y además sabe aportar soluciones", ha declarado.

Con el portavoz de Vox coincide en que "lo importante, la urgencia democrática es desalojar al sanchismo del gobierno de España, acabar con el gobierno más corrupto y poder restaurar los valores democráticos de convivencia de 1978".

Ya enfocado en la izquierda, Almeida ha acusado a Más Madrid y PSOE de estar "completamente desconectados de la realidad social", una izquierda "triste, amargada, resentida, que abronca constantemente a los madrileños, que no consigue que los madrileños les voten".

PÉRDIDA DE BRÚJULA MORAL Y POLÍTICA

"La mayoría se miden en las urnas y las urnas nos dan a nosotros la mayoría. Frente a esa realidad, ustedes no hacen ningún tipo de autocrítica sino que, por el contrario, siguen afirmando que la culpa es de la fachosfera, de los medios de comunicación, de los pseudomedios, de los bulos. No, la culpa es suya", se ha dirigido a Más Madrid y PSOE.

La culpa es de "una izquierda que ha perdido completamente la brújula moral y política, completamente desorientada, que no tiene superioridad sino que lo que tiene es una inferioridad moral, ética y política".

"INDIGENCIA INTELECTUAL"

"Ustedes no aceptan una sociedad en la que se pueda pensar de manera diferente. Jamás jamás diré que por ser de izquierdas se es malo, jamás, porque es una generalización absolutamente injusta. Estoy convencido de que con la mayoría de ustedes tengo profundísimas discrepancias pero no dudo de que la mayoría, como yo, aspiramos al bien común. Negar la capacidad de preocuparse por el prójimo simplemente por ser de derechas es indigencia intelectual", ha lamentado.

También se ha referido al "faro de superioridad moral" de la izquierda, reconvertido en "un vulgar contrabandista en imputado por un juzgado", en referencia al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

PRIMARIAS DEL PSOE

Dirigiéndose a Maroto, el alcalde le ha espetado que "esta vez no la salva ni Víctor de Aldama", además de añadir que "no tiene usted garantizado ni de lejos ser la próxima candidata del PSOE a la Alcaldía".

"Los madrileños no se merecen el espectáculo de un grupo municipal en que la número uno y la número dos (en referencia a Maroto y Enma López) se apuñalan políticamente, entre ellas, para ver quién es la candidata. No están ustedes a la altura de los madrileños. Lo que ha pasado en el Grupo Municipal Socialista, y lo que queda por pasar todavía, no está a la altura de los madrileños", ha condenado.

Tampoco se ha olvidado de Más Madrid porque la líder de facto de Sumar, Yolanda Díaz, "se le veía en un vídeo en un aplauso a José Luis Ábalos en el Congreso los Diputados" en "la misma genuflexa actitud que ha tenido Sumar y Más Madrid con la corrupción del PSOE".