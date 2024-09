Almeida celebra que el PP no sea "una secta" en cuanto a la jornada laboral: "¡Viva la discrepancia!"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este viernes que el PP no sea "una secta" en el asunto de la reducción de la jornada laboral y ha reivindicado la "discrepancia" dentro del propio partido, además de asegurar que él no estaría en un partido en el que no se pueda pensar distinto.

Así lo ha trasladado este viernes en declaraciones a los periodistas desde los jardines de Cecilio Rodríguez, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya abierto a estudiar con los agentes sociales la semana laboral de cuatro días en "algunos sectores" a través de jornadas de "9 horas o 9,5 horas". Mientras, la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre o el Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso han mostrado su rechazo a la posibilidad de reducir la jornada laboral.

Almeida ha asegurado que el PP siempre apuesta por las políticas de conciliación y tiene que estar abierto a debatir sobre ellas. Considera que la sorpresa de algunos de sus adversarios políticos viene de "no conocer al PP" y de no saber que el PP siempre apuesta por "la mejora de la sociedad".

"Somos perfectamente conscientes de los problemas que hay y por tanto que nosotros buscamos soluciones y estamos dispuestos a estudiar esas soluciones (...) Los que no tienen la mano abierta son nuestros adversarios políticos respecto al Partido Popular. A lo mejor son ellos los que se deben plantear por qué se sorprenden de estos planteamientos y por qué no entienden que con el Partido Popular se puede hablar", ha defendido.