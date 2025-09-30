Almeida coincide con Serrano en que son "gentuza" algunos manifestantes y Maroto contesta que violencia fue Ferraz

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha coincidido con su secretario general, Alfonso Serrano, que algunos manifestantes propalestinos que protestaron en la final fallida de La Vuelta Ciclista son "gentuza", lo que ha sido contestado por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que ha subrayado que "violencia" fue lo que ocurrió en las protestas ante la sede del PSOE, en la calle Ferraz.

"Yo digo que es gentuza aquellos que ese domingo agredieron a 22 policías que necesitaron asistencia. Y es gentuza aquellos que tiraron a cuatro ciclistas y es gentuza aquellos que llevaban clavos, chinchetas y cristales para tirar al paso de los ciclistas por si entraban al circuito de Castellana. Sí, es gentuza, no los manifestantes que pacíficamente hicieron ejercicio de su derecho de protesta", ha replicado el alcalde.

"Coincido con el secretario general de mi partido", ha comenzado Almeida en el Pleno de Cibeles después de contestar a Maroto, que le ha instado a "situarse en el lado correcto de la historia y condenar el genocidio en Gaza porque no hay retórica que tape el dolor ni silencio que borre tanta injusticia".

"El pasado 14 de septiembre las calles de Madrid se llenaron de dignidad mostrando al mundo que los derechos humanos no se negocian y que deben estar por encima de cualquier evento deportivo. Es un absoluto desprecio que califique de gentuza a las más de 100.000 personas que se manifestaron pacíficamente para denunciar la masacre en Gaza", ha sostenido Maroto.

Para la socialista, lo que hace el alcalde es "instrumentalizar la venganza porque es su forma de malinterpretar la libertad". Ella, donde el regidor ve violencia, ve "dignidad, miles de ciudadanos alzando su voz contra el genocidio y defendiendo los derechos humanos y la paz".

Violencia, en palabras de la portavoz, es "la que se vivió durante 21 días en Ferraz asediando la sede del PSOE, con barricadas en las calles, contenedores quemados, insultos y muchas amenazas pero ninguna declaración institucional".

ALMEIDA TAN SOLO COMO NETANYAHU EN LA ONU

"No hay servicios de limpieza suficientes para borrar el sufrimiento de la población en Gaza porque lo que le preocupa a la población en Gaza no es un montaje fotográfico (como el realizado con inteligencia artificial por el PSOE en redes sociales), es que los están masacrando", ha lanzado la edil.

Cree Maroto que Almeida "se ha quedado solo, igual que Netanyahu en la Asamblea General de la ONU". La portavoz socialista ha defendido el posicionamiento de su partido dando "la bienvenida a la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos, también a la solución de dos Estados". "Y si eso nos califica de gentuza, pues sí, en Madrid somos mucha gentuza", ha concluido.

PARA ALMEIDA "LA VIOLENCIA NO TIENE COLORES"

El alcalde ha contestado a las acusaciones de Maroto sobre Ferraz, un punto en el que ha pasado a leer unas declaraciones hechas por él mismo. "Una concentración se tiene que llevar a cabo dentro de los cauces legales y no puede derivar en los incidentes que se produjeron en Ferraz. Condeno total y absolutamente los disturbios y la violencia que se produjeron en las manifestaciones en Ferraz", se ha autoparafraseado.

Para el regidor, "la violencia no tiene colores" ni la legitima en función de quién ejerce la violencia. "Para mí la violencia es en todo momento condenable", ha remarcado, después de sugerirle a Maroto que, igual que ha mostrado su apoyo al plan estadounidense para Palestina, que el PSOE "reclame a Hamás que también lo apoye porque Netanyahu ha dicho que sí".

"NO HAY GAZA SUFICIENTE PARA TAPAR"

"Pero no hay Gaza suficiente para tapar que ya sabemos que hay más de 100 correos de la asesora de Begoña Gómez reclamándole dinero a empresas. No hay Gaza suficiente para tapar que el hermano del presidente vivía en la Moncloa mientras era residente fiscal en Portugal. No hay Gaza suficiente para tapar que el hermano del presidente no sabía ni dónde trabajaba", ha lanzado.

Y, para terminar, ha tirado de ironía, comprometiéndose a que esta vez Maroto "no tendrá que llamar a Víctor de Aldama o a Begoña Gómez" porque él trabajará para que la exministra "sea candidata del PSOE en el año 2027".